Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης καταγράφονται σήμερα, Τρίτη, στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Στην ανακοίνωση του, το Τμήμα προτρέπει το κοινό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς), να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Παράλληλα, αναφέρει πως οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και στους εργαζομένους σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Ενημερωτικά, οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 09:00 π.μ. στις ακόλουθες περιοχές ήταν: Λευκωσία: 95,5 μg/m3, Λεμεσός: 122,9 μg/m3, Λάρνακα: 163,4 μg/m3, Παραλίμνι: 128,5 μg/m3, Πάφος: 172,9 μg/m3, Ζύγι: 80,5 μg/m3, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου: 70,9 μg/m3.

Ενημερωτικά, το Τμήμα εξηγεί πως «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

ΚΥΠΕ