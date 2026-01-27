Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 12 Μαρτίου, παραπέμφθηκε 33χρονος από την Αλβανία, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της απόπειρας φόνου σε βάρος 40χρονου από τη Ρουμανία και της επίθεσης σε βάρος της 46χρονης πρώην συζύγου του.

Ο κατηγορούμενος, που θα παραμείνει υπό κράτηση, είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που αφορούν σε απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορία, διάρρηξη κατοικίας, κοινή επίθεση, απειλή, παρενόχληση και άσκηση ψυχικής βλάβης.

Την υπόθεση κατήγγειλε έντρομη λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακή 18 Ιανουαρίου η 46χρονη, που είναι Ελληνοκύπρια. Όπως ανέφερε ο πρώην σύζυγός πέτυχε είσοδο στο διαμέρισμά της από την μπαλκονόπορτα και επιτέθηκε τόσο στην ίδια, όσο και στον 40χρονο σύντροφό της. Ακολούθως ο 33χρονος φέρεται να μετέβη στην κουζίνα του διαμερίσματος και να άρπαξε μπαλτά, με τον οποίο επιτέθηκε στον 40χρονο. Το θύμα στην προσπάθειά του να γλιτώσει προσπάθησε να διαφύγει από το μπαλκόνι, ωστόσο, ο δράστης τον πρόλαβε και τον κτύπησε με μένος, τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Ακολούθως ο 33χρονος άρχισε να καταδιώκει την 46χρονη, η οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι τον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας που μετέβησαν στη σκηνή, ενώ ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ακρωτηριασμό αριστερού αντίχειρα, ατελή ακρωτηριασμό δεξιού αντίχειρα και δείκτη, πολλαπλά θλαστικά τραύματα στα χέρια, θλαστικό τραύμα στην πλάτη και πολλαπλά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Ακολούθως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.