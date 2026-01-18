Σε συναγερμό βρίσκεται ξανά η Αστυνομία Λάρνακας, καθώς λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο στη Λάρνακα, διαπράχθηκε απόπειρα φόνου με μαχαίρι στην Τερσεφάνου, με τον φερόμενο δράστη της να παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η ΑΔΕ Λάρνακας ενημερώθηκε στις 7:00 το πρωί για σοβαρά τραυματισμένο πρόσωπο από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, άνδρας ηλικίας 34 ετών από την Αλβανία, φέρεται να μαχαίρωσε σε σπίτι στην Τερσεφάνου άλλο πρόσωπο ηλικίας 40 χρόνων από τη Ρουμανία, με τα κίνητρα να αποδίδονται εκ πρώτης όψεως σε προσωπικές αντιζηλίες. Συγκεκριμένα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο φερόμενος δράστης είναι ο πρώην σύζυγος της συμβίας του 40χρονου τραυματία.

Το θύμα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Λάρνακας και ακολούθως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Το θύμα φέρει πολλές μαχαιριές, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο κεφάλι, τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός του.

Ο δράστης φέρεται να πέτυχε είσοδο στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα.

Η σκηνή αποκλείστηκε και διενεργούνται εξετάσεις με σκοπό τη συλλογή τεκμηρίων. Επιπρόσθετα μέλη της Αστυνομίας αναζητούν τον φερόμενο δράστη, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.