Αγέλη με αδέσποτους σκύλους περιφέρεται στις Κοινότητες Λινού και Φλάσου, που πολύ πιθανόν να έχει έρθει από τα κατεχόμενα, ενώ οι σκύλοι μπορεί να είναι και επικίνδυνοι.

Τα Κοινοτικά Συμβούλία Λινού και Φλάσου, μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνουν ότι στις Κοινότητες περιφέρεται αγέλη με αδέσποτους σκύλους που πολύ πιθανόν νά έχουν έρθει από τα κατεχόμενα χωριά μας.

Τα κοινοτικά συμβούλια προτρέπουν το κοινό να είναι προσεκτικό καθώς οι σκύλοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι.

Παράλληλα, γίνονται ενέργειες και από τις δύο Κοινότητες για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.