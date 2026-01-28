Στην Ολομέλεια αναμένεται να οδηγηθεί πριν τη διάλυση της Βουλής το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που επιτρέπει τη χρήση φορητών καμερών στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά.

Παρά τις επιφυλάξεις οι οποίες εκφράστηκαν σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για τον τρόπο καταγραφής της σωματικής έρευνας ώστε να μην φαίνονται ευαίσθητα σημεία του ερευνώμενου, το νομοσχέδιο που υπέστη αρκετές αλλαγές, θα εξεταστεί, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Νίκος Τορναρίτης σε επόμενη συνεδρία ώστε να φτάσει στην Ολομέλεια. «Θα είμαστε όλοι κατώτεροι των περιστάσεων αν δεν δώσουμε όλα τα εργαλεία στο αστυνομικό Σώμα για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος», τόνισε ο κ. Τορναρίτης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νίκο Χρυσοστόμου, το νομοσχέδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα μετατρέψει τις κάμερες ως αυτόπτη μάρτυρα και θα επιλύσει τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν. Από πλευράς Αστυνομίας, εκπρόσωπος της ανέφερε ότι το νομοσχέδιο κρίνεται ως πολύ σημαντικό για τον Αρχηγό Αστυνομίας γιατί θα προστατεύει και μέλη της αστυνομίας και τους πολίτες.

Από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης αναφέρθηκε ότι προκύπτουν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων γι’ αυτό και θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρές πρόνοιες.

Από τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου αναφέρθηκε ότι το νομοσχέδιο έχει αλλάξει αρκετά έχει βελτιωθεί και πιστεύουμε ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών θα βοηθήσει τα μέλη μας να αποφύγουν τις ψευδείς καταγγελίες και θα εκτελούν τα καθήκοντά τους πιο σωστά. Το νομοσχέδιο προστατεύει τους αστυνομικούς και τους πολίτες, αναφέρθηκε.

Ο Νίκος Λοϊζίδης της συντεχνίας Ισότητα ανέφερε ότι άλλαξαν πολλά πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο νομοσχέδιο και τόνισε πως τα τεκμήρια θα καταστρέφονται κάθε χρόνο και όχι κάθε τρεις μήνες. Ανέφερε επίσης, ότι θα πρέπει για τους υπό κάλυψη αστυνομικούς, να μπορούν να μην χρησιμοποιούν τις κάμερες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης επεσήμανε ότι πρέπει όλα να είναι ξεκάθαρα για το ποιος καταγράφει τι και τι παρουσιάζεται στο Δικαστήριο. Ξεκαθάρισε πως δεν θα δώσει οριζόντια έγκριση στην Αστυνομία. Εκ μέρους του ΔΗΣΥ, η βουλευτής Φωτεινή Τσιρίδου ανέφερε ότι πρέπει να δοθούν όλα τα όπλα στην Αστυνομία για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Δύο επιφυλάξεις εκφράστηκαν από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφορούν στην καταγραφή σωματικής έρευνας σε ευαίσθητες περιοχές. Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι πρέπει να καταγράφεται η σωματική έρευνα ώστε να μην υπάρξουν καταγγελίες για τον τρόπο διενέργειας της έρευνας.

Οι κυριότερες πρόνοιες του αναθεωρημένου νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

1 Οι φορητές κάμερες θα χρησιμοποιούνται για τη λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας και θα τοποθετούνται, κατόπιν έγκρισης του αρχηγού της Αστυνομίας, στην αστυνομική στολή και εξάρτυση των μελών της Αστυνομίας, στα ενδύματα μελών που υπηρετούν με πολιτική περιβολή και/ή σε οχήματα της Αστυνομίας, με ή χωρίς αστυνομικά διακριτικά. Κατά τη λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας, οι φορητές κάμερες θα εκπέμπουν φωτεινό σήμα ώστε η λειτουργία τους να καθίσταται οπτικά αντιληπτή. Το οπτικοακουστικό υλικό που θα προκύπτει από τη χρήση των φορητών καμερών θα δύναται να χρησιμοποιείται ως μαρτυρικό υλικό σε κάθε ποινική, πειθαρχική ή/και πολιτική δικαστική διαδικασία.

2. Η χρήση των φορητών καμερών αποσκοπεί στην προστασία των μελών της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στην προστασία του κοινού από ενδεχόμενη αυθαιρεσία αστυνομικών και στη βελτίωση της ποιότητας της μαρτυρίας που αφορά τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

3. Κάθε μέλος της Αστυνομίας δύναται να ενεργοποιεί φορητή κάμερα και να τη χρησιμοποιεί για τη λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας, στις ακόλουθες και μόνο περιπτώσεις:

Κατά τη σύλληψη ή/και έρευνα οποιουδήποτε προσώπου.

–Κατά την είσοδο σε οποιονδήποτε χώρο για σκοπούς έρευνας, καθώς και κατά τη διεξαγωγή αυτής.

–Κατά την καταδίωξη οποιουδήποτε προσώπου ή μεταφορικού μέσου.

–Κατά την ανακοπή προσώπου ή/και μεταφορικού μέσου στο πλαίσιο έρευνας και κατά τη διεξαγωγή αυτής, καθώς και για σκοπούς διερεύνησης καταγγελίας οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου.

-Κατά την προσέλευση μελών της Αστυνομίας σε σκηνή διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου.

–Όταν μέλος της Αστυνομίας υφίσταται επίθεση, αντιμετωπίζει αντίσταση ή παρεμποδίζεται κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.

-Κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, ο όρος «επιχείρηση υψηλού κινδύνου» σημαίνει κατάσταση η οποία εύλογα θεωρείται επικίνδυνη ή έκρυθμη, απρόβλεπτη και εύθραυστη, και η οποία εξελίσσεται κατά τρόπο ώστε να ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή τραυματισμό προσώπου ή ζημιά σε περιουσία. Για την αποφυγή δυσμενών συνεπειών ή κλιμάκωσής της, καθώς και για τον περιορισμό της έντασης και της έκτασής της, απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων και η ανάληψη ενεργειών από πλευράς της Αστυνομίας.

Η έννοια αυτή περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά τα εξής αδικήματα: καταστολή ταραχών, τρομοκρατικό επεισόδιο, απαγωγή προσώπου, ομηρεία, πειρατεία, εξέγερση φυλακισμένων/κρατουμένων, οχύρωση καταζητούμενων προσώπων, οχλαγωγία ή μαζικά επεισόδια βίας, ένοπλη ληστεία, παγίδευση εγκληματιών σε κτήριο, ανταλλαγή πυροβολισμών, απόπειρα αυτοκτονίας και εκτέλεση δικαστικών διαταγμάτων βάσει του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου.