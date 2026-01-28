Στις 6 Φεβρουαρίου, στις 10.30 το πρωί, θα εκδώσει το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο την ετυμηγορία του αναφορικά με την ένσταση της δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου να απολυθεί από τη θέση της.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα σε ανάρτησή του το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο επιφύλαξε από τις 22 Οκτωβρίου 2025 την απόφασή του.

Η δικαστής εναντιώθηκε στην απόλυσή της από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο καταχωρώντας ένσταση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο και παράλληλα ζήτησε με προδικαστικές ενστάσεις την παραπομπή θεμάτων προς εκδίκαση από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εξαίρεση δυο δικαστών, οι οποίες και απορρίφθηκαν.

Η κ. Βαρωσιώτου διορίστηκε Επαρχιακός Δικαστής την 1η Ιουλίου 2023 και τοποθετήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ωστόσο τον Ιούνιο του 2025 δεν μονιμοποιήθηκε αλλά το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε πως δεν πληροί τα κριτήρια και τερμάτισε τον διορισμό της. Μετά την απόφαση αυτή προκλήθηκαν αντιδράσεις αφού το όνομά της είχε συνδεθεί με την απόφαση της στη θανατική ανάκριση για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, όπου για πρώτη φορά κρίθηκε ότι προήλθε από εγκληματική ενέργεια.

Η απόφασή της αυτή προσβλήθηκε από τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, και παρόλο που το Ανώτατο εντόπισε νομικά σφάλματα, όπως να μην του επιτρέψει να καταθέσει στη θανατική ανάκριση, εντούτοις δεν την ανέτρεψε. Η ένστασή της κατά της απόλυσής της ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστικού Συμβουλίου αποκάλυπτε, λόγω της δημοσιότητας που επετράπη σε όλα τα δικαστικά έγγραφα, την αλληλογραφία που αντάλλαξε με το Ανώτατο Δικαστήριο, τη συνάντηση που είχε με δυο δικαστές του Ανωτάτου στη Λεμεσό και τις παραστάσεις που δέχθηκε πριν την έκδοση του πορίσματος για την υπόθεση του Θανάση Νικολάου.

Στην αγόρευσή του ο δικηγόρος της κ. Βαρωσιώτου, Αχιλλέας Δημητριάδης είχε υποστηρίξει πως δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τον τερματισμό της θητείας δικαστών, ούτε και υπάρχει πρόνοια για δοκιμαστική περίοδο και διερωτήθηκε αν ο τερματισμός των υπηρεσιών της συνάδει με διεθνείς συμβάσεις και το δίκαιο της ΕΕ.

Από την πλευρά του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο δικηγόρος Πόλυς Πολυβίου είχε αναφέρει ότι νομότυπα έγινε ο τερματισμός των υπηρεσιών της και πως όταν έδινε όρκο γνώριζε ότι ήταν για δοκιμαστική περίοδο δύο ετών.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου αποκτά ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη που εξετάζεται με τα δικά της γεγονότα, με τον δικηγόρο της κ. Βαρωσιώτου να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΕΔΑΔ στην περίπτωση που απορριφθεί η αίτησή της.