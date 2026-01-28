Σε μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεση από μέρους της Κυβέρνησης νομοσχεδίου, που να εκσυγχρονίζει την ειδική και ενιαία εκπαίδευση, αναφέρθηκαν την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας Βουλευτές, σημειώνοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο είναι πεπαλαιωμένο και η διαβούλευση για το θέμα συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε, σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία ότι «άργησε πολύ η διαδικασία», ενώ έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα από τα αρχικά στάδια της διακυβέρνησης.

Εξέφρασε την άποψη ότι είναι αδύνατο η εκτελεστική εξουσία να βρει τα χρήματα για την εφαρμογή ενός νέου νομοσχεδίου που θα έδινε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης. «Νομίζαμε ότι είχε ξεκινήσει, τελικά καμία διαβούλευση δεν έγινε, μόλις μία συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα», είπε. Επισήμανε ότι η θητεία αυτής της Βουλής λήγει στις αρχές Απριλίου. «Ελπίζω τουλάχιστον η ειδική εκπαίδευση να είναι το πρώτο νομοθέτημα ενώπιον της νέας Βουλής», δήλωσε.

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι είναι «ντροπή να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται για αυτές τις οικογένειες, για να είναι αξιοπρεπής η διαβίωση τους». Η καθυστέρηση είναι πρωτοφανής, δήλωσε, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αντιλαμβάνεται ότι χρειάζονται εκατομμύρια για τα ειδικά σχολεία και για να γίνουν εύρωστα και λειτουργικά τα δημόσια, προκειμένου «να μπορούν να αποδεχτούν αυτά τα παιδιά».

«Χρειάζονται λεφτά και πολιτικές αποφάσεις. Πρέπει να ντρεπόμαστε που δεν καταφέραμε να το λύσουμε», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, είπε ότι «είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα» και κάλεσε τους αρμόδιους «να σπεύσουν ταχέως, να γίνει ολοκληρωμένη διαβούλευση και να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα».

Επισήμανε, ακόμα, τον υπερπληθυσμό που καταγράφεται στα ειδικά σχολεία και την έλλειψη σε κέντρα ημέρας. «Έγινε πέρσι αποσπασματικά η επέκταση του ορίου ηλικίας στα ειδικά σχολεία μέχρι το 22ο έτος. Όμως, δεν είναι αρκετό. Η πρότασή μας είναι σαφής και την επαναλαμβάνουμε και στείλαμε σχετικές επιστολές. Δημιουργία πολυδύναμων πολυθεματικών σχολείων, που να καλύπτουν το εύρος ηλικίας ατόμων με ειδικές ανάγκες από τη γέννηση μέχρι την ολοκλήρωση της ζωής», είπε, σημειώνοντας ότι φεύγουν οι γονείς τους και μένουν στους δρόμους.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι ήταν μια «φορτισμένη συνεδρία».

«Υπάρχει μια κοροϊδία από πλευράς κυβέρνησης. Ο κ. Χριστοδουλίδης στις προγραμματικές του θέσεις το 2024 είχε ανακοινώσει ότι το 2024 θα έχουμε τον διάλογο για το μέλλον της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης και μια νομοθεσία που θα εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία του 1999, η οποία είναι 27 χρόνων, πεπαλαιωμένη. Η Υπουργός είπε και εκείνη για το 2024 και μετά δεσμεύτηκε για το 2025. Είμαστε στο 2026, θα κλείσει η Βουλή, δεν έχουμε νομοθεσία», είπε.

Ο κ. Χριστοφίδης μετέφερε όσα ακούστηκαν εντός της Επιτροπής από διευθυντές ειδικών σχολείων και γονείς παιδιών με αναπηρία, κάνοντας λόγο για «ανθρώπινες τραγωδίες», για ελλείψεις στα σχολεία και για αδυναμίες να δεχθούν τα σχολεία άτομα με αναπηρία. Σημείωσε, δε, ότι και στα ειδικά σχολεία και στα κέντρα ημέρας καταγράφονται ελλείψεις.

«Γονιός μας είπε ότι το παιδί του δεν το παίρνει κανένα κέντρο ημέρας, του υποσχέθηκε ο Πρόεδρος ότι θα βρει λύση και δεν βρήκε. Ακούσαμε διευθυντές να μας λεν ότι δεν υπάρχουν αίθουσες για να γίνονται οι λογοθεραπείες των παιδιών, οι ειδικές πισίνες έγιναν αποθήκες, οι αδυναμίες και τα κενά είναι πολύ μεγάλα. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να μας λεν του χρόνου η νομοθεσία», επισήμανε.

κ. Χριστοφίδης έκανε έκκληση για ακόμα μια φορά, «τάχιστα να ξεκινήσει δομημένος, σοβαρός διάλογος για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι για τη ΔΗΠΑ «είναι πολιτική εξαπάτηση» το ότι το νομοσχέδιο που θα ερχόταν εδώ και ένα χρόνο για την αναδιαμόρφωση της ειδικής εκπαίδευσης, για τα παιδιά με αναπηρίες, «ακόμα σήμερα να μας λεν οι αρμόδιοι ότι άρχισαν τις διαβουλεύσεις. Είχαμε διαφορετική ενημέρωση από την Υπουργό ότι οι διαβουλεύσεις γίνονταν ταυτόχρονα και παράλληλα με τα άλλα νομοσχέδια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», είπε.

Σημείωσε ότι η καταληκτική ημερομηνία μετά από συνεννόηση με την Υπουργό, ήταν να κατατεθεί το νομοσχέδιο τέλος του 2025. «Είναι τραγικό μετά από 12 χρόνια διαβουλεύσεων, ακόμα να είμαστε στη διαβούλευση. Τα προβλήματα τα γνωρίζουν, τις ανάγκες τις γνωρίζουμε όλοι. Δική μας απαίτηση ως ΔΗΠΑ είναι η επιτάχυνση των διαβουλεύσεων τις επόμενες 15 μέρες και κατάθεση του νομοσχεδίου, γιατί εμείς θέλουμε και να συζητήσουμε και να το ψηφίσουμε πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές», είπε.

«Είναι απαίτηση μας από την Υπουργό, από την Κυβέρνηση, το είχαμε θέσει πολύ έγκαιρα και απαιτούμε να γίνει, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά με αναπηρίες και στις οικογένειές τους», ανέφερε.

Ο κ. Τρυφωνίδης σημείωσε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει και την αναβάθμιση και σωστή αντιμετώπιση των συνοδών παιδιών με αναπηρίες, «γιατί επιτελούν τεράστιο έργο με τα παιδιά. Οι συνοδοί είναι δεύτεροι δάσκαλοι και γονιοί», σημείωσε.

Τέλος, επισήμανε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση εντός της Επιτροπής, οι απόφοιτοι των ειδικών σχολείων τα επόμενα 3-4 χρόνια ανέρχονται γύρω στους 380, ενώ τα κέντρα ημέρας θα είναι χωρητικότητας 125 ατόμων. «Πού θα παν τα άλλα παιδιά; Θέλω να υποδείξω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Υπουργό ότι δεν είναι μόνο τα κέντρα ημέρας. Χρειαζόμαστε και κέντρα νύχτας για αυτά τα παιδιά», πρόσθεσε, επαναφέροντας εισήγηση για να προσφέρουν οι τράπεζες τα πρώτα €50 εκ. που απαιτούνται, στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής τους ευθύνης. «Είναι υπέρ της φήμης των τραπεζών να το κάνουν», σημείωσε.

ΚΥΠΕ