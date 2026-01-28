Ένα βήμα πριν από την αναστολή της λειτουργίας τους ή ακόμα και το κλείσιμό τους βρίσκονται κάποια ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους καθώς δεν είναι βιώσιμα, συνεπεία αλλαγών στη νομοθεσία που έγιναν πέρσι και οι οποίες αφορούν και το όριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών.

Η επιτροπή Παιδείας της Βουλής συζήτησε σήμερα το θέμα αυτό συμφωνώντας πως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στήριξης και στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, όπως δίνονται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων και πανεπιστημίων, σε μια προσπάθεια να μην οδηγηθούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν αρκετό κόσμο, στο λουκέτο.

Από πλευράς του Συνδέσμου που εκπροσωπεί τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ο Πολύβιος Πολυβίου αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία τους.

Το πρώτο αφορά στη ροή παιδιών από τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία στα δημόσια καθώς το όριο της υποχρεωτικής φοίτησης κατεβαίνει. Αποτέλεσμα είναι η φοίτηση των παιδιών στην Προδημοτική των δημόσιων σχολείων και όχι των ιδιωτικών. Όπως είπε ο κ. Πολυβίου, τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία έχοντας παιδιά μόνο των ηλικιών 0 – 3 ετών δεν είναι βιώσιμα. Επεσήμανε ακόμα πως εάν αφεθούν ιδιωτικά νηπιαγωγεία να κλείσουν τότε θα δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα καθώς αυτές οι ηλικίες παιδιών δεν θα καλύπτονται. Για το σημείο αυτό ζητήθηκε όπως υπάρξει επιδότηση για τα παιδιά 4 ετών και άνω και για τη φοίτηση τους σε Προδημοτικές ιδιωτικών νηπιαγωγείων.

Το δεύτερο σημείο που έθιξε ο κ. Πολυβίου είναι η έλλειψη προσωπικού καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές στην προδημοτική εκπαίδευση. Ανέφερε επίσης ότι τα δημόσια σχολεία (λόγω του θεσμού των Ολοήμερων κ.λπ.) «κλέβουν» προσωπικό από τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, σε αντίθεση με αυτά που δεν τους επιτρέπεται να προσλάβουν δάσκαλο για την Προδημοτική τους. Σημείωσε ότι ένας νηπιαγωγός μπορεί να κάνει αντικατάσταση δασκάλου μέχρι και την Γ’ τάξη Δημοτικού.

Το τρίτο σημείο που προβληματίζει την πλευρά των ιδιωτικών νηπιαγωγείων είναι η πολύ πιο αυστηρή – όπως είπαν – τήρηση της νομοθεσίας στη δική τους περίπτωση, σε σχέση με τη νομοθεσία που διέπει τα δημόσια νηπιαγωγεία. Σημειώνεται ότι στο σημείο αυτό διαφώνησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας, σημειώνοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται το ίδιο η νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, προέβη και σε καταγγελία ότι αριθμός ιδιωτικών νηπιαγωγείων, τα οποία αρχικά συμμετείχαν στο κυβερνητικό πρόγραμμα επιχορήγησης διδάκτρων, επέλεξαν να αποχωρήσουν χωρίς να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να ενημερωθούν τον Σεπτέμβριο, να μην βρίσκουν θέσεις σε άλλα νηπιαγωγεία και να αναγκάζονται να αφήνουν τα παιδιά τους στα ίδια, πληρώνοντας αυξημένα δίδακτρα.