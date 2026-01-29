Η μέση βροχόπτωση για τις ελεύθερες περιοχές τον Ιανουάριο ξεπέρασε τις κανονικές για τον μήνα τιμές, φτάνοντας το 117% μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η μέση ολική ποσότητα βροχής που έπεσε από την 1η του χρόνου ανήλθε στα 119,8 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη υπέρβαση στις κανονικές για τον μήνα τιμές σημειώθηκε στη Λευκωσία (Αθαλάσσα), με 85,1 χιλιοστά, σε σχέση με 48 χιλιοστά που είναι η κανονική τιμή για τον μήνα, καταγράφοντας κάλυψη 177%. Ψηλά ποσοστά κάλυψης (138%) καταγράφουν και η Πάνω Παναγιά και το Φρέναρος, αλλά και η Ξυλοτύμπου (133%) και το Αεροδρόμιο Λάρνακας (132%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά, τα οποία όμως παραμένουν κοντά στις μέσες τιμές για τον μήνα, καταγράφηκαν στη Λεμεσό (Νέο Λιμάνι) με 76% και στον Πρόδρομο (89%). Αυτές είναι οι μόνες περιοχές, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας που δεν κάλυψαν τουλάχιστον το 100% της μέσης βροχόπτωσης για τον μήνα.

Σε απόλυτες τιμές, η περισσότερη βροχόπτωση από την πρώτη του μήνα καταγράφηκε στα Πλατάνια με 225 χιλιοστά και στην Πάνω Παναγιά με 211,6 χιλιοστά. Η μικρότερη ποσότητα βροχόπτωσης καταγράφηκε στη Λεμεσό (Νέο Λιμάνι) με 72,6 χιλιοστά και στην Ξυλοτύμπου με 79,1 χιλιοστά.

Σε σύγκριση με την κανονική βροχόπτωση από την αρχή της φετινής περιόδου (1/10), η μέση βροχόπτωση μέχρι σήμερα βρίσκεται στο 95%, με την πλειοψηφία των περιοχών να βρίσκεται κοντά στο 100%.