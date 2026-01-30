Αθώος από όλες τις κατηγορίες κρίθηκε σήμερα από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού ο 49χρονος, ο οποίος κατηγορείτο για πυροβολισμούς εναντίον της οικίας 52χρονου Ελληνοκύπριου, στον Άγιο Νικόλαο, που διαπράχθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2025.Το Κακουργιοδικείο έκρινε, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ότι υπήρχε υποβόσκουσα αμφιβολία ως προς την ενοχή του κατηγορούμενου.

Το Κακουργιοδικείο αθώωσε τον κατηγορούμενο μετά από ακροαματική διαδικασία στις κατηγορίες κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β, δηλαδή ενός πιστολιού, χωρίς άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας (1η και 2η κατηγορία αντίστοιχα), καθώς και κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, δηλαδή δύο πλήρων φυσιγγίων πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9 χιλ., χωρίς άδεια από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών (3η και 4η κατηγορία αντίστοιχα).

Αθώωσε επίσης τον κατηγορούμενο για τις κατηγορίες ότι εσκεμμένα εκκένωσε πυροβόλο όπλο εντός κατοικημένης περιοχής (5η κατηγορία) και ότι εσκεμμένα και παράνομα προκάλεσε ζημιά σε παράθυρο κατοικίας, περιουσίας του παραπονούμενου (6η κατηγορία).

Τα αδικήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διαπράχθηκαν στις 26.1.2025.

Προς απόδειξη των κατηγοριών, η κατηγορούσα αρχή κάλεσε 11 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ η υπεράσπιση κάλεσε έναν μάρτυρα υπεράσπισης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, στις 26.1.2025 και ώρα 05:25, άγνωστος, έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του με κουκούλα και φορώντας γάντια, αφού στάθμευσε το όχημα κοντά στην οικία του παραπονούμενου, προσέγγισε πεζός την οικία, ανέσυρε πιστόλι από τσαντάκι μέσης και πυροβόλησε δύο φορές προς αυτήν. Οι σφαίρες κτύπησαν το παράθυρο, προκαλώντας ζημιά. Στη συνέχεια, ο δράστης επέστρεψε τρέχοντας στο όχημά του και αποχώρησε. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Στην οικία εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν ο παραπονούμενος, η σύζυγός του, ο γιος τους και ακόμη ένα πρόσωπο.

Το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε λίγους μήνες αργότερα κρυμμένο στον τάφο της μητέρας του κατηγορούμενου. Το όχημα του δράστη ήταν ίδιας μάρκας και τύπου με το όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος.

Το σκεπτικό της απόφασης

Πρώτον, η Κατηγορούσα Αρχή επικαλείται ότι, σύμφωνα με την προσκομισθείσα μαρτυρία, ο δράστης οδηγούσε όχημα ίδιας μάρκας με αυτό του κατηγορούμενου. Ωστόσο, το χρώμα του οχήματος παραμένει, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ΜΚ11, άγνωστο. Επιπλέον, μέσα στο όχημα του κατηγορούμενου, σύμφωνα με την έκθεση του Κρατικού Χημείου, δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκπυσοκρότησης όπλου.

Δεύτερον, η Κατηγορούσα Αρχή επικαλείται το γεγονός ότι το πιστόλι που χρησιμοποίησε ο δράστης εντοπίστηκε μήνες μετά κρυμμένο στον τάφο της μητέρας του κατηγορούμενου. Όμως, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ΜΚ9, στο κοιμητήριο “μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε”, ενώ η Αστυνομία δεν έλεγξε αν υπήρχαν κάμερες.

Τρίτον, το πιστόλι δεν διασυνδέθηκε με τον κατηγορούμενο μέσω οποιασδήποτε μαρτυρίας. Τέταρτον, η Κατηγορούσα Αρχή επικαλείται ότι στο όχημα του κατηγορούμενου εντοπίστηκαν γάντια και κολλητική ταινία. Παρά ταύτα, δεν διασυνδέθηκαν, σύμφωνα με την έκθεση του Κρατικού Χημείου, με τα γάντια και την κολλητική ταινία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των πυροβολισμών.

Υπό τις περιστάσεις, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι υπήρχε εύλογη αμφιβολία ως προς την ενοχή του κατηγορούμενου.

Καταληκτικά σημειώνεται ότι “έχοντας υπόψη την πάγια νομολογία του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία υποθέσεις για την ενοχή του κατηγορούμενου δεν επιτρέπονται, όσο εύλογες και αν φαίνονται, το Κακουργιοδικείο αθώωσε τον κατηγορούμενο σε όλες τις κατηγορίες” .

Τον κατηγορούμενο εκπροσώπησαν οι δικηγόροι Μαρία Νικολάου και Νάγια Παναγιώτου