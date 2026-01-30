Για τις 9 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών, ώστε οι οκτώ κατηγορούμενοι να απαντήσουν στις εναντίον τους κατηγορίες τους.

Μέσω των δικηγόρων, οι εν λόγω κατηγορούμενοι έθεσαν ζήτημα στην Κατηγορούσα Αρχή, όπως παραδοθούν τα 48.432 έγγραφα, ώστε να γνωρίζου για ποιο πράγμα κατηγορούνται.

Στις 9 Φεβρουαρίου θα δοθεί απάντηση από την Κατηγορούσα Αρχή.

Στην ίδια διαδικασία κατέθεσε προδικαστική ένσταση ο δικηγόρος της Αθηνάς Δημητρίου, Σωτήρης Αργυρού, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία εναντίον της έπρεπε να διακοπεί, επειδή αυτή είχε προβεί σε καταγγελία το 2022 μαζί με την Άννα Αριστοτέλους (σ.σ. κατά του αξιωματικού της Αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνωτού).

Η διαδικασία είναι ακόμη σε εξέλιξη.