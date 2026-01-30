Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης καταγράφονται στην ατμόσφαιρα την Παρασκευή, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Οι εργοδότες, με βάση τις πρόνοιες διατάγματος, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Οι μετρήσεις στις δέκα το πρωί ήταν:

Λευκωσία 87.0 μg/m3,

Λεμεσός,106.1 μg/m3, Λάρνακα 65.8 μg/m3

Παραλίμνι 53.7 μg/m3 , Πάφος 445.4 μg/m3

Ζύγι 94.6 μg/m3 και Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 494.9 μg/m3.

Σημειώνεται ότι «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Σύμφωνα με τη νομοθεσία η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Φωτογραφία: Cyprus From Above – Romos Kotsonis Photography

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής, άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ωριαίων μετρήσεων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.airquality.gov.cy και στην εφαρμογή ”Air Quality Cyprus”.

ΚΥΠΕ