Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών αρχίζουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης του 2026.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν σήμερα από την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, και ήδη οι σχετικές πληροφορίες που ενδιαφέρουν χιλιάδες υποψήφιους βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (https://panexams.moec.gov.cy).

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν εκεί και τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026 με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω εξετάσεις καθώς και το πρόγραμμα τους.

Oι φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου με το μάθημα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού.

Σημαντικό σημείο στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων είναι η ενημέρωση για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα αρχίσει από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και τονίζεται πως θα γίνει ηλεκτρονικά. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και καταβολής των εξεταστικών τελών θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια Υπηρεσία.