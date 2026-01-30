Στο προσκήνιο έρχεται ακόμη μία υπόθεση παρόμοια με εκείνη που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκεται δήμαρχος κατεχόμενου δήμου, ο οποίος εξελέγη κατά τις δημοτικές εκλογές του 2024. Όπως προκύπτει, η φερόμενη τέλεση των αδικημάτων τοποθετείται χρονικά στην περίοδο 2019–2023. Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του σχετίζονται με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και έχουν τύχει διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί ενώπιον Δικαστηρίου, με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας να έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026. Παράλληλα, κατατέθηκαν νέες καταγγελίες εις βάρος του, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησης.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τη Νομική Υπηρεσία, ζητώντας να εξεταστεί το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία.