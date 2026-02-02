Πέντε χρόνια μετά την απόφαση των αρμοδίων Αρχών να παραμείνει κλειστός για ιδιωτικά οχήματα ο δασικός δρόμος από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμορόζα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, το Τμήμα Δασών επανέρχεται με νέα σχέδια βελτίωσης του συγκεκριμένου δρόμου.

Νέα έκθεση πληροφοριών που τέθηκε ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, αφορά τη βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου από το σημείο Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι το σημείο «Κακοσκάλι», συνολικού μήκους 1.800 μέτρων. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η βελτίωση του θα καταστήσει τον δρόμο ασφαλή για χρήση από το κοινό και τα υπηρεσιακά οχήματα. Επίσης, θα επιτρέψει την ταχύτερη και ασφαλέστερη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση περιστατικού πυρκαγιάς στο βόρειο μέρος του ΕΔΠ Ακάμα, καθώς και την ασφαλέστερη εκκένωση των επισκεπτών του Πάρκου.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει σημειακές διαπλατύνεις σε σημεία του δρόμου (τμηματικά) σε συνολικό μήκος 430 μέτρων, ούτως ώστε το τελικό συνολικό πλάτος κατά μήκος του δρόμου να είναι 5 μέτρα, εκ των οποίων τα 4,5 μέτρα θα αποτελούν το οδόστρωμα που θα κινούνται τα οχήματα και τα 50 εκατοστά για να εγκατασταθεί το στηθαίο ασφαλείας του δρόμου. Ο υφιστάμενος δρόμος έχει πλάτος που κυμαίνεται από 3 μέχρι 6 μέτρα, με μέσο όρο 4 μέτρα. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της διαπλάτυνσης, εκεί και όπου απαιτηθεί θα επιστρωθεί το οδόστρωμα με διαβαθμισμένο μείγμα σκύρων και άμμου κατηγορίας Β΄ (Crusher run B), εμπλουτισμένο με σταθεροποιητές εδάφους όπως ασβέστη ή τσιμέντο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, παρ’ όλο που σε μικρό τμήμα του δρόμου υπάρχει εγκατεστημένο επενδυμένο στηθαίο ασφαλείας, αυτό προτείνεται όπως αφαιρεθεί, τοποθετηθεί στηθαίο ασφαλείας νέου τύπου και στηθαίο ασφαλείας επενδυμένο με ξύλο.

Στην έκθεση πληροφοριών σημειώνεται ότι δεν θα κατασκευαστούν τοίχοι ασφαλείας, ερείσματα ή αυλάκια. Σε δύο έως τρία σημεία του δρόμου, προστίθεται, θα κατασκευαστούν ιρλανδικές διαβάσεις από μπετόν για παροχέτευση των ομβρίων υδάτων σε κύρια αργάκια.

Το συγκεκριμένο θέμα συζητείται από τον Ιούνιο του 2021. Στην Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), αναφέρεται ότι η ελάχιστη δυνατή διαπλάτυνση με διπλής λωρίδας δρόμους να έχουν πλάτος οδοστρώματος 4,8 μέτρα. Εξαίρεση αποτελούν οι δρόμοι Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα και Κυκλικός Λάρας με πλάτος οδοστρώματος 3,5 μέτρα και Άσπρος Ποταμός – Λάρα – Τζιόνι με πλάτος οδοστρώματος 5,5 μέτρα. Σε δρόμους όπου το υφιστάμενο πλάτος οδοστρώματος είναι μεγαλύτερο θα περιοριστεί στα 4,8 μέτρα.

Σύμφωνα με νομικά δεσμευτικό όρο της ΕΟΑ για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα, η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Ιούνιο, καθώς και ουσιώδη όρο της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα, η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ο δρόμος Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Aμορόζα θα έπρεπε ήδη να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από:

>> Το προσωπικό του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

>> Το προσωπικό άλλων δημόσιων Υπηρεσιών, αφού πρώτα ενημερώσουν το Τμήμα Δασών.

>> Τα οχήματα οργανωμένης μεταφοράς (park shuttle) των επισκεπτών του ΕΔΠ Ακάμα.

>> Τα οχήματα ιδιοκτητών γης κατά μήκος του δρόμου και αυτών όπου η πρόσβαση στα τεμάχιά τους είναι από τον εν λόγω δρόμο, καθώς και άλλους ιδιώτες κατόπιν εξασφάλισης γραπτής άδειας από τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών.

Έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο από αρμόδιες Υπηρεσίες και συγκεκριμένους χρήστες

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε την Έκθεση ΕΟΑ για τα προκαταρκτικά έργα ομαλοποίησης του οδοστρώματος τριών σημείων του δρόμου Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα, στο πλαίσιο της συντήρησης των δασικών δρόμων, οι οποίοι εμπίπτουν στο ΕΔΠ Ακάμα, καθώς και στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της Έκθεσης ΕΟΑ, «ο δρόμος Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα είναι ένας δρόμος που διαχρονικά έχει προβλήματα προσπέλασης και αριθμό ατυχημάτων, λόγω της διάβρωσης του οδοστρώματος από τα όμβρια ύδατα. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δασών ανά διαστήματα προχωρούσε σε συντήρηση του δρόμου, ώστε να μπορεί να διακινούνται με ασφάλεια οι επισκέπτες αλλά και τα πυροσβεστικά οχήματα, εφόσον ο δρόμος είναι από τους δύο δρόμους που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες περιοχές της Χερσονήσου Ακάμα, όπως το Blue Lagoon και η Φοντάνα Αμορόζα. Η εφαρμογή του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα έχει πρόνοια για το κλείσιμο του συγκεκριμένου δρόμου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από αρμόδιες υπηρεσίες και συγκεκριμένους χρήστες της περιοχής». Σύμφωνα με την Έκθεση ΕΟΑ, «η αξιολόγηση αφορά μόνο την συντήρηση του δρόμου για ασφαλή διέλευση. Το θέμα του περιορισμού τύπου οχημάτων αφορά το σχεδιασμό του ΕΔΠ ευρύτερα και όχι την παρούσα αίτηση. Το κλείσιμο του δρόμου όπως προβλέπεται θα εφαρμοστεί μαζί με την εφαρμογή του Σχεδίου όπου θα υπάρχουν και οι κατάλληλες πρόνοιες για την σωστή εφαρμογή». Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τις απόψεις των μελών της Ad-hoc Επιτροπής για την ΕΟΑ και των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για θέματα οδοποιίας, τίθενται 15 νομικά δεσμευτικοί όροι για την αποφυγή οποιονδήποτε δυνητικών αρνητικών, μη-αναστρέψιμων επιπτώσεων.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν υποβολής σχετικών καταγγελιών από περιβαλλοντικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συμμετέχουν στην ad-hoc επιτροπή για την ΕΟΑ, στις 11 Μαρτίου 2024 εκδόθηκε Συμπληρωματική Έκθεση ΕΟΑ για τη Φάση Α΄ του οδικού δικτύου του ΕΔΠ Ακάμα, εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα. Ακολούθως, στις 12 Αυγούστου 2025, εκδόθηκε Έκθεση Συμμόρφωσης με τους όρους της Συμπληρωματικής Έκθεσης ΕΟΑ για τη Φάση Α΄ του οδικού δικτύου του ΕΔΠ Ακάμα.

Η υποβολή της σχετικής Έκθεσης Πληροφοριών από το Τμήμα Δασών εγείρει εύλογα ερωτήματα και σοβαρούς προβληματισμούς ως προς το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος θα έπρεπε να είχε ήδη κλείσει για ιδιωτικά οχήματα, περιλαμβανομένων τετράτροχων μοτοσικλετών (γουρούνων), με βάση την Έκθεση ΕΟΑ και τη Γνωμάτευση ΣΜΠΕ για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα. Αντί αυτού και ενώ εκδόθηκε ήδη Έκθεση ΕΟΑ για τα προκαταρκτικά έργα ομαλοποίησης του οδοστρώματος τριών σημείων του δρόμου Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα, στο πλαίσιο της συντήρησης των δασικών δρόμων του ΕΔΠ Ακάμα, το Τμήμα Δασών επανέρχεται με νέα αίτηση για περαιτέρω βελτίωση του συγκεκριμένου δρόμου.