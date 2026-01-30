Αναβρασμός φαίνεται να επικρατεί στις τάξεις μερίδας σωφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις την προσεχή Δευτέρα.

Αφορμή είναι τα νέα πρωτόκολλα που εκδόθηκαν από την διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, τα οποία αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ δεσμοφυλάκων της «Ισότητας» και της αναπληρώτριας διευθύντριας, Μαρίας Σιαλή.

Η κ. Σιαλή στις 31 Δεκεμβρίου έχει κοινοποιήσει πρωτόκολλα που αφορούν τις ενέργειες δεσμοφυλάκων στις πτέρυγες και τον χειρισμό έκτακτων περιστατικών, με εφαρμογή από τις 26 Ιανουαρίου.

Αυτό φαίνεται να προκάλεσε την αντίδραση των δεσμοφυλάκων-μελών της «Ισότητας», οι οποίοι με γραπτά διαβήματα εκφράζουν απαρέσκεια γι΄ αυτή την εξέλιξη, προειδοποιώντας με συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του κλάδου δεσμοφυλάκων της συντεχνίας «Ισότητα» και της κ. Σιαλή, χωρίς, βέβαια, να υπάρχει σύγκλιση απόψεων.

Τα μέλη της «Ισότητας» θεωρούν πως τα εν λόγω πρωτόκολλα είναι ετεροβαρή, φέρνοντας σε δυσμενέστερη θέση τους δεσμοφύλακες, ενώ υποστηρίζουν πως η κ. Σιαλή έχει υπερβεί τις εξουσίες της με την έκδοσή τους, εγείροντας νομικής φύσεως ζητήματα.

Σε επιστολή τους προς την κ. Σιαλή την περασμένη Τετάρτη διατυπώνουν, μεταξύ άλλων, τη θέση ότι «ο προβληματισμός μας έγκειται στο ότι η προσπάθεια τροποποίησης ή ουσιώδους ρύθμισης κανονιστικών διατάξεων μέσω διοικητικών εγκυκλίων ενδέχεται να κριθεί νομικά ανυπόστατη».

Στην ίδια επιστολή σημειώνουν ότι συγκάλεσαν έκταση γενική συνέλευση των μελών τους για την προσεχή Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ληφθούν αποφάσεις για δυναμικά μέτρα.

Διαφορετική στάση τηρούν οι δεσμοφύλακες που ανήκουν στην Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων. Όπως πληροφορούμαστε, έχουν καταλήξει σε αριθμό επισημάνσεων σε σχέση (περίπου 15 σημεία) και τα έχουν θέσει σε σημερινή επιστολή τους στη διεύθυνση. Όπως μας αναφέρθηκε, η ΠΑΣΥΔΥ επιθυμεί να διατηρήσει το δίαυλο επικοινωνίας με την κ. Σιαλή, η οποία είναι έτοιμη να ακούσει τις θέσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η διεύθυνση των Φυλακών προτίθεται να τοποθετηθεί προσεχώς για το όλο θέμα, μέσω ανακοίνωσης της.