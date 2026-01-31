Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση της εξαφάνισης 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ από το πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται στο στάδιο της λήψης καταθέσεων από την Αστυνομία, τόσο από όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν παρόντα στο σημείο, όσο και, σε επόμενο στάδιο, από ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης μονάδας του Μηχανικού. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται χρονοβόρα και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Η κατεύθυνση των ερευνών στρέφεται τόσο προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, δηλαδή τους εκπαιδευόμενους που βρίσκονταν στο σημείο και είχαν την ευθύνη φύλαξης των εκρηκτικών, όσο και προς τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του πεδίου βολής.

Από τα στοιχεία της υπόθεσης, προκύπτουν υπόνοιες, ότι τρίτα άτομα, τα οποία δεν συμμετείχαν στην άσκηση, μπορεί να έχουν εμπλοκή. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, πριν από την πραγματοποίηση της κάθε άσκησης, ειδοποιούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι οικισμοί της περιοχής, ενώ η Εθνική Φρουρά προχωρά και στην ρύθμιση της κυκλοφορίας εκεί και όπου απαιτείται, για την ασφάλεια των πολιτών.

Διαμορφώνεται η υποψία ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται άτομα που γνώριζαν την περιοχή, ήταν ενήμερα για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης άσκησης και είχαν γνώση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η εξαφάνιση διαπιστώθηκε μετά την απομάκρυνση των εκπαιδευομένων από το σημείο. Την ίδια ώρα, σε γενικότερο πλαίσιο, είναι γνωστό ότι μετά την ολοκλήρωση ασκήσεων σε πεδία βολής, κατά καιρούς παρατηρείται παρουσία ατόμων που προσεγγίζουν τις περιοχές αυτές για συλλογή μεταλλικών αντικειμένων, στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Το χρονικό της εξαφάνισης των πυρομαχικών

Την Πέμπτη 29/11, αναφέρθηκε εξαφάνιση 13,6 κιλών εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, από το πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Επιφορτισμένη με το εκρηκτικό υλικό, ήταν μονάδα του Μηχανικού, η οποία θα πραγματοποιούσε τρεις ελεγχόμενες εκρήξεις το μεσημέρι της Πέμπτης γύρω στις 14:00. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εκπαιδευόμενοι τοποθέτησαν ποσότητες εκρηκτικών σε τρία προκαθορισμένα σημεία (φωλιές), σε μεταλλικά κουτιά, βάσει του πρωτοκόλλου και του σεναρίου της άσκησης. Ακολούθως απομακρύνθηκαν σε απόσταση ασφαλείας αρκετών εκατοντάδων μέτρων και προχώρησαν στην πυροδότηση των εκρηκτικών, μέσω ειδικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews η πρώτη και η τρίτη εστία με τα εκρηκτικά εξερράγησαν, ενώ η δεύτερη εστία όχι.

Ακολούθως, για να εξετάσουν το σημείο της έκρηξης, οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν υπερπτήση drone, ούτως ώστε να δουν το κέντρο της έκρηξης και να εξετάσουν αν υπάρχει ποσότητα εκρηκτικών που δεν εξερράγη.

Όπως προκύπτει, οι έρευνες με το drone δεν έφεραν αποτελέσματα και αφού παρήλθε ο χρόνος που απαιτείται για λόγους ασφαλείας, προσέγγισαν το σημείο της έκρηξης. Εκεί διαπιστώθηκε ότι τα εκρηκτικά, του δεύτερου σημείου, τα οποία αφορούσαν δύο μηχανισμους των 15 λιβρών (13,6 κιλά συνολικά), δεν ήταν στο σημείο.

Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρίστος Πιερή, το πιθανότερο σενάριο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών είναι της κλοπής των εκρηκτικών, από το σημείο.

Προς το παρόν, η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό στο πεδίο βολής παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται προς κάθε κατεύθυνση.