Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αυξημένη σκόνη.

Η πρόγνωση του καιρού

Βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει πρόσκαιρα το νησί τη Δευτέρα. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, κατά διαστήματα αυξημένη, μέχρι αύριο το βράδυ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρατηρείται αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί και αργότερα νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Την Τρίτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.