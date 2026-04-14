Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται χαμηλή πίεση. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα πιθανό να είναι αυξημένες.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση