Το Τριώδιο άνοιξε και ο χρόνος μετρά αντίστροφα τις Απόκριες και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Φέτος το Τριώδιο, μία κινητή περίοδος της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, άνοιξε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 (Τελώνου και Φαρισαίου).

Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, κατά την οποία συνηθίζεται να τσικνίζουμε τρώγοντας κρέας και δεν είναι αργία.

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα θα είναι η επόμενη αργία του έτους και φέτος θα είναι τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και ξεκινά η Σαρακοστή.

Η επόμενη αργία, αυτή της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, πέφτει ημέρα Τετάρτη.

Πότε ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα, πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά στις 6 Απριλίου, ενώ το Πάσχα θα εορταστεί φέτος στις 12 Απριλίου.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Ακολουθεί το ημερολόγιο με τις επόμενες αργίες του 2026:

-Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

-Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου (Τετάρτη)

-Εθνική επέτειος 1ης Απριλίου (Τετάρτη)

-Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

-Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου

-Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου (Παρασκευή)

-Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου (Δευτέρα – δεν είναι επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)

-Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) 15 Αυγούστου (Σάββατο)

-Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Κύπρου 1η Οκτωβρίου (Πέμπτη)

-Επέτειος του «Όχι» 28 Οκτωβρίου (Τετάρτη)

-Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου (Παρασκευή)

-Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου (Σάββατο)