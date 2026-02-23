Η νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που προβλέπουν για σήμερα οι μετεωρολόγοι δεν έχει εμφανισθεί ακόμη στην Πάφο. Γι΄αυτό και πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες, έσπευσαν από ενωρίς στο παραλιακό μέτωπο για μια βόλτα, λίγη άθληση ή ένα καφεδάκι πριν το νηστίσιμο γεύμα της ημέρας. Και μετά το «τσάκκισμα της μούττης», εφόσον μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον ο ήλιος εξακολουθεί να δεπόζει στον ουρανό της Πάφου, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος, ο μόλος και το λιμανάκι της Κάτω Πάφου είχαν ξανά την τιμητική τους.

Αν τώρα αρχίσουν οι βροχές και στην Πάφο, μικρό το κακό, όλοι σπίτια μας. Και οι βροχές, πολύ ωφέλιμες είναι.