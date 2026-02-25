Η πρόβλεψη για την προχθεσινή μέρα, Καθαρά Δευτέρα, κατά την οποία ως είθισται ο κόσμος ξεχύνεται στους αγρούς για να «κόψει τη μούττη» της Σαρακοστής, αποδείχθηκε τελικά κάθε άλλο παρά εύστοχη. Ενώ στο «μενού» του καιρού προβλεπόταν «χαλασμός Κυρίου», με τραμουντάνες, καταιγίδες, μέχρι και χιόνια στα ορεινά, δημιουργήθηκε ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας.

Το αποτέλεσμα ήταν να αναβληθούν εκδηλώσεις δήμων και κοινοτήτων, αλλά και να αποτραπούν πολλοί πολίτες που είχαν προγραμματίσει εξόρμηση στην ύπαιθρο, στερούμενοι μια μέρα που παραδοσιακά ανήκει στη χαρά, την παρέα και την διασκέδαση. Τελικά, πέρα από ελάχιστη ψιλοβροχή κατά τόπους και μάλιστα αργά το απόγευμα, στις πλείστες περιοχές ο καιρός ήταν εξαιρετικός, σχεδόν ανοιξιάτικος. Η αστοχία αυτή που δεν είναι ή μοναδική, δείχνει πόσο εύκολα οι υπερβολικές προβλέψεις μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα και τις συλλογικές στιγμές των ανθρώπων. Ας το προσέξουν λίγο οι μετεωρολόγοι...



ΜΑΡΧ