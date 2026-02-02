Από τον Μάιο του 2025 η Νομική Υπηρεσία έχει στα χέρια της το πόρισμα της Αλεξάνδρας Λυκούργου, στην οποία ανατέθηκε η ποινική ανάκριση αναφορικά με τον Γιώργο Κούμα, τέως πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ίδια, υπάρχουν αξιόπιστα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την καταχώριση κατηγορητηρίου και την προσαγωγή προσώπων ενώπιον του Δικαστηρίου, με κατηγορίες για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων (πλημμελημάτων και κακουργημάτων). Ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία για την ώρα δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε σχέση με την υπόθεση.

Η κ. Λυκούργου προχώρησε στις αποκαλύψεις αυτές σε συνέντευξη της στην εφημερίδα «Πολίτης», ενώ σε παρεμβάσεις της σήμερα σε τηλεοπτικές ειδησεογραφικές εκπομπές εξήγησε όλα όσα δημοσιεύτηκαν χθες. Στην ίδια ανατέθηκαν δύο διαφορετικές υποθέσεις για ποινική ανάκριση. Η πρώτη αφορά ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από αξιωματούχους της ΚΟΠ και η δεύτερη καταγγελίες για στημένα, δωροδοκίες και άλλα. Στην πρώτη υπόθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ομάδα προσώπων έχει διαπράξει συγκεκριμένα πλημμελήματα και κακουργήματα, ενώ στη δεύτερη λόγω της κακής ποιότητας των μαρτυριών θεώρησε πως δεν μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση παραπέρα.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξη της, στις 12/5/2025 έκρινε ότι υπήρχε το απαραίτητο μαρτυρικό υλικό για να καταλήξει ότι συγκεκριμένα πρόσωπα φαίνεται να διέπραξαν συγκεκριμένα αδικήματα (για την πρώτη υπόθεση) και ενημέρωσε τη Νομική Υπηρεσία για τα μέχρι εκείνη τη στιγμή συμπεράσματα της. Η κρίση της, εξήγησε, βασίστηκε σε επαγγελματικά δεδομένα, μαρτυρίες τρίτων, καταθέσεις συνεργατών των υπόπτων, γραπτές συμφωνίες και λογιστικά στοιχεία. Διευκρίνισε ακόμα ότι η στοιχειοθέτηση των αδικημάτων δεν εξαρτιόταν από τις δικές τους ανακριτικές καταθέσεις. Στη συνέχεια λήφθηκαν και οι ανακριτικές καταθέσεις των υπόπτων, οι οποίες, όπως αναμενόταν, δεν άλλαξαν την εικόνα. Στις 18/7/2025 υποβλήθηκε και τυπικά η σχετική έκθεση στη Νομική Υπηρεσία.

