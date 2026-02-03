Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης αναμένεται να μετατραπεί η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, καθώς στο επίκεντρο τίθεται το περιβαλλοντικό τέλος και τέλος πόρου που επιβάλλεται στην απόληψη νερού για γεωργικούς σκοπούς.

Το ζήτημα, το οποίο αφορά χιλιάδες παραγωγούς που χρησιμοποιούν γεωτρήσεις ή επιφανειακά ύδατα εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων (ΚΥΕ), έχει πάρει διαστάσεις μετά την αποστολή τιμολογίων με αναδρομική ισχύ που φτάνουν ακόμα και εξαψήφια νούμερα.

Η αυστηροποίηση του πλαισίου δεν είναι πρόσφατη, καθώς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2020. Σε μια προσπάθεια περιορισμού της ανεξέλεγκτης άντλησης, το υπουργείο Γεωργίας είχε ξεκαθαρίσει πως από την 1η Οκτωβρίου 2020, οι χρήστες γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν χωρίς άδεια θα καταγγέλλονται χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε το προοίμιο για την πλήρη εφαρμογή των Κανονισμών Τελών Ύδατος (ΚΔΠ 48/2017).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΤΑΥ, το τέλος για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση έχει οριστεί στα €0,01 ανά κυβικό μέτρο. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι για τους αγρότες είναι η αναδρομικότητα της χρέωσης, η οποία ξεκινά από τον Αύγουστο του 2017.

Όπως πληροφορείται ο «Φ» παρά την πάροδο ετών, η τιμολόγηση παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται προβλήματα συστήματος τιμολόγησης. Επιπλέον, λόγω ελλιπών στοιχείων και τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα μηχανογράφησης, η τιμολόγηση γίνεται μέσω επιστολών.

Ενώ τα υπόλοιπα επαρχιακά γραφεία έχουν προχωρήσει σε μέρος της τιμολόγησης, το γραφείο Αμμοχώστου παραμένει πίσω στη διαδικασία. Αντίθετα, στην επαρχία Λευκωσίας, η τιμολόγηση των μεγάλων καταναλωτών (άνω των 30.000 κ.μ. ετησίως) ξεκίνησε μόλις πρόσφατα. Συζήτηση προκάλεσε η είδηση που αποκάλυψε ο «Φ» την περασμένη εβδομάδα για τιμολόγιο που ξεπέρασε τις €110.000. Όπως επιβεβαιώνει το ΤΑΥ, η χρέωση αφορά μεγάλο επαγγελματία γεωργό στην επαρχία Λευκωσίας, ο οποίος διαχειρίζεται 20 γεωτρήσεις με ετήσια άντληση 1.000.000 κ.μ.