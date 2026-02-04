Άλλη μία υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης με θύμα ανήλικο κορίτσι, κάτω των 10 ετών, από τη Λεμεσό. Η επιστροφή της από το σχολείο προς το σπίτι της με λεωφορείο μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς άγνωστος άνδρας την πλησίασε μόλις είχε αποβιβαστεί και την άγγιξε στα επίμαχα σημεία του σώματός της.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία πριν από μερικές ημέρες και τέθηκε υπό διερεύνηση από τον Κλάδο Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων, με τις Αρχές να κινούνται άμεσα για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, μετά από συντονισμένες ενέργειες και αφού παραλήφθηκαν πλάνα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τόσο από το λεωφορείο όσο και από την περιοχή, εντοπίστηκαν εικόνες του υπόπτου, τον οποίο η ανήλικη είχε περιγράψει. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι ο ύποπτος επιβιβάστηκε στο λεωφορείο λίγα λεπτά μετά την ανήλικη και αποβιβάστηκε στην ίδια στάση, σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Αφού η μικρή κατέβηκε από το λεωφορείο, ο ύποπτος την πλησίασε τρέχοντας και της επιτέθηκε.

Οι Αρχές αφού τον ταυτοποίησαν, προχώρησαν στη σύλληψή του. Πρόκειται για νεαρό αλλοδαπό από τη Συρία. Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, διέταξε την κράτησή του για περίοδο πέντε ημερών.