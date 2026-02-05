Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/2) στην παραλιακή λεωφόρο της Λεμεσού, στο ύψος της Επίχωσης. 17χρονος μοτοσικλετιστής βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ 24χρονη συνελήφθη και ανακρίνεται.

Γύρω στις 7.40μ.μ., αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη και οδηγούσε ανατολικά στην Χρ. Χατζηπαύλου, στην προσπάθεια της να στρίψει δεξιά και να εισελθει στον χώρο στάθμευσης της επιχωσης (τέλος του μόλου που είναι το μικρό αμφιθέατρο) ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας που οδηγούσε δυτικά νεαρός από την Συρια (Κύπριος πολίτης) 17.5 χρόνων.

Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε η Τροχαία Λεμεσού , περίπου 700 μέτρα πριν από το σημείο του δυστυχήματος, ο ανήλικος μοτοσικλετιστής φέρεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη στη διασταύρωση του παραλιακού με την Οδό Ολυμπίων (φώτα του Κήπου) και να κινείτο με μεγάλη ταχύτητα. Η οδηγός, στον αρχικό της ισχυρισμό προς τις Αρχές, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τη μοτοσικλέτα. Σημειώνεται ότι το δίκυκλο ήταν τύπου off road και δεν έφερε φώτα. Σε έλεγχο αλκοόλης και νάρκοτεστ που διενεργήθηκε στην 24χρονη, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Από τον τραυματία λήφθηκε δείγμα αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά και να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο 17χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Την υπόθεση εξετάζει η Τροχαία Λεμεσού.

Δείτε εικόνες