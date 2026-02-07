Αλλαγή στους σχεδιασμούς για τις φυλακές ανηλίκων λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης με τον υπερπληθυσμό των φυλακών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, βλέποντας τις ανάγκες που δημιουργούνται ενήργησε αστραπιαία και άλλαξε τα πλάνα για δημιουργία των φυλακών ανηλίκων στη Μεννόγεια.

Όπως δήλωσε στον «Φ» ο κ. Φυτιρής, επειδή οι αριθμοί των ανηλίκων είναι μικροί κρίθηκε χρήσιμο να μη «θυσιαστεί» ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει 128 άτομα για να κρατούνται εκεί 15 – 20 πρόσωπα, όσοι είναι σήμερα οι ανήλικοι. Γι’ αυτό και οι αποφάσεις που τροχοδρομούνταν ώστε τα κρατητήρια παράνομων μεταναστών στη Μεννόγεια να μετατραπούν σε φυλακές ανηλίκων και κράτησης υπόπτων προσώπων, άλλαξαν, και θα γίνουν προσωρινή φυλακή για την κράτηση αδικοπραγούντων, μέχρι την ανέγερση των νέων φυλακών.

Όσον αφορά στο πού θα κρατούνται οι ανήλικοι αφού τα υφιστάμενα κρατητήρια εντός των Κεντρικών Φυλακών κρίνονται ακατάλληλα και από την Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι έχει εξευρεθεί ένας μικρός αλλά κατάλληλος χώρος για την κράτησή τους. Ο χώρος αυτός βρίσκεται μεν στο σύμπλεγμα των Κεντρικών Φυλακών αλλά εκτός κλειστής φυλακής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των φυλακών αφού θα αδειάσει η πτέρυγα Ειδικό 8 που σήμερα χρησιμοποιείται για την κράτηση των ανηλίκων μέχρι 21 ετών και από την άλλη, δεν θα καταληφθεί ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 100 κρατούμενους για λιγότερο από 20. Επίσης, οι λιγοστοί ανήλικοι θα κρατούνται σε χώρο που δεν θα έρχονται σε επαφή με βαρυποινίτες.

Σημειώνεται ότι οι φυλακές ανηλίκων έπρεπε να ήταν έτοιμες πριν ένα και πλέον χρόνο, ωστόσο η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων στις Λίμνες δεν επέτρεψε στην αλλαγή των χώρων στη Μεννόγεια. Τώρα οι σχεδιασμοί άλλαξαν εντελώς, όπως είχαν αλλάξει και για την ανέγερση νέας πτέρυγας, αφού προωθείται η ανέγερση εντελώς νέων φυλακών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φυτιρής, οι άμεσες ανάγκες μας αναγκάζουν να βρίσκουμε λύσεις άμεσα ώστε να μη δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα σε μια βεβαρημένη ήδη φυλακή. Σημειώνεται ότι η Α’ φάση του Προαναχωρησιακού Κέντρου Λίμνες στη Μεννόγεια έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται ότι σύντομα θα μεταφερθούν εκεί οι μετανάστες που κρατούνται στη Μεννόγεια.

Στο μεταξύ, υλοποιείται άμεσα η απόφαση για απέλαση όσων αλλοδαπών εντοπίζονται να βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο. Σύμφωνα με οδηγίες του υπουργού Δικαιοσύνης, όποιος αλλοδαπός εντοπίζεται να μην έχει άδεια παραμονής, θα συλλαμβάνεται και θα κρατείται το πολύ μέχρι τέσσερις μέρες σε αστυνομικά κρατητήρια και στη συνέχεια θα απελαύνεται στη χώρα του. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η επιβάρυνση του ήδη βεβαρημένου σωφρονιστικού ιδρύματος και παράλληλα να μην εμπλέκονται δικαστήρια και να επιβαρύνεται το κράτος οικονομικά για τη συντήρηση των ατόμων αυτών ενόσω θα βρίσκονται υπό κράτηση.