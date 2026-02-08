Χειροπέδες σε ακόμη δύο πρόσωπα φόρεσαν οι Αρχές σε σχέση με υπόθεση ναρκωτικών στη Λάρνακα. Προχθές είχε προηγηθεί επεισοδιακή επιχείρηση στη διάρκεια της οποίας ένας από τους ύποπτους έπεσε επαλειμμένα με όχημα πάνω σε περιπολικό, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, σε περιοχή της Λάρνακας, για να σταματήσει για έλεγχο. Στην ίδια περιοχή, κοντά στο εν λόγω όχημα, βρισκόταν πεζός 22χρονος, ο οποίος και συνελήφθη.

Ωστόσο, στην προσπάθεια των μελών της Αστυνομίας να ανακόψουν για έλεγχο τον 23χρονο, εκείνος κατάφερε να διαφύγει, αφού συγκρούστηκε επανειλημμένα με υπηρεσιακά οχήματα.

Σε έρευνα που έγινε στην περιοχή, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε ένα κιλό περίπου κάνναβη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών (ενός κιλού κάνναβης), η Αστυνομία προχώρησε χθες βάσει δικαστικών ενταλμάτων στη σύλληψη ακόμη δύο προσώπων.

Πρόκειται για 23χρονο και 19χρονη, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα επταήμερης κράτησής τους.

Σημειώνεται, ότι για την ίδια υπόθεση τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 22 ετών.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.