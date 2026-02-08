Η Κύπρος εμφανίζεται ως τοποθεσία για ίδρυση εταιρείας που εξετάστηκε αλλά τελικά απορρίφθηκε σε συζητήσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ, σύμφωνα με ηλεκτρονική αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν.

Τα email, με ημερομηνία τον Ιούλιο του 2017, αφορούν συζητήσεις για τη χρηματοδότηση και τη δομή επέκτασης της ισραηλινής εταιρείας τεχνολογίας Reporty, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας για θυγατρική εταιρεία.

Σε ένα από τα μηνύματα, ο Έπσταϊν χαρακτηρίζει τη χρήση της Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς ως «ξεπερασμένη και επικίνδυνη πρακτική», εκφράζοντας ανησυχίες για τη φήμη της χώρας.

Σε επόμενο μήνυμα, ο Εχούντ Μπάρακ αναφέρει ότι έδωσε οδηγίες να «παγώσουν όλες οι ενέργειες για την κυπριακή εταιρεία» και να προετοιμαστεί η μεταφορά σε «πραγματική ευρωπαϊκή δικαιοδοσία». Δεν διευκρινίζεται εάν η κυπριακή οντότητα είχε ήδη συσταθεί ή σε ποιο στάδιο βρίσκονταν οι σχεδιασμοί.

Στην ίδια αλληλογραφία, η επενδύτρια Νικόλ Γιούνκερμαν σημειώνει ότι υπάρχει καχυποψία για την Κύπρο σε επενδυτικούς κύκλους, και προτείνει το Λουξεμβούργο ως εναλλακτική λύση, επικαλούμενη λόγους αξιοπιστίας και όχι ρυθμιστικά ή νομικά ζητήματα.

Στα email δεν γίνεται αναφορά σε κυπριακές τράπεζες, κρατικούς φορείς ή επαγγελματικούς παρόχους υπηρεσιών, ούτε προκύπτει ότι ο Έπσταϊν ή ο Μπάρακ ανέπτυξαν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Η υπόθεση Έπσταϊν

Τα email εντάσσονται στη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε το 2019 σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Το 2008 είχε καταδικαστεί στη Φλόριντα για υπόθεση πορνείας ανηλίκου, εκτίοντας ποινή που επικρίθηκε εκ των υστέρων ως δυσανάλογα ήπια.

Θύματα και οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ο Έπσταϊν διατηρούσε εκτεταμένο δίκτυο εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων με διασυνδέσεις σε ισχυρούς κύκλους.