Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για πλήρη καταγραφή των γεγονότων που σχετίζονται με τον θάνατο της 42χρονης Γεωργίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΚΥπΥ η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με την Αστυνομία και αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Από πλευράς Αστυνομίας, ο λειτουργός του γραφείου Τύπου Χριστόδουλος Κόνσολος ανέφερε ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα. Παρέπεμψε παράλληλα στα αποτελέσματα της νεκροτομής επί της σορού της γυναίκας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου, για τη διερεύνηση των καταγγελιών στις οποίες είχε προβεί η οικογένεια της 42χρονης έχει οριστεί ερευνώντας λειτουργός ο οποίος, οφείλει να ολοκληρώσει τη διερεύνηση της υπόθεσης εντός 20 εργάσιμων ημερών, εκτός κι αν ζητήσει παράταση, κάτι το οποίο δεν έχει πράξει, μέχρι αυτή τη στιγμή.

Μέχρι τώρα, είπε ο κ. Χαριλάου, «έγινε η πρώτη καταγραφή γεγονότων και αναμένεται ότι θα έχουμε αποτέλεσμα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Εάν κριθεί ότι προκύπτουν ζητήματα, πειθαρχικά ή ποινικά θα κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες».

Υπενθυμίζεται ότι 42χρονη νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση εξαιτίας ελλιπούς φροντίδας της έπειτα από χειρουργική κατάσταση στην οποία είχε υποβληθεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα βρισκόταν σε νοσηλεία έπειτα από χειρουργική επέμβαση υστερεκτομής στην οποία υποβλήθηκε στις 16 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται, η μετεγχειρητική της κατάσταση αρχικά αξιολογήθηκε ως καλή, χωρίς να προκύπτουν ανησυχητικά ευρήματα.

Ωστόσο, και όπως υποστηρίζει η οικογένεια της σε επιστολή καταγγελία της προς το γενικό νοσοκομείο Λάρνακας που δημοσιοποίησε ο «Alpha», δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Ιανουαρίου, η οικογένεια της 42χρονης ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά ότι η γυναίκα είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε περιέλθει σε κωματώδη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους θεράποντες ιατρούς ως μη αναστρέψιμη.

Όπως προκύπτει από τον ιατρικό της φάκελο, στις 06:20 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας η 42χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας του νοσοκομείου, μπρούμυτα, ημίγυμνη και βρεγμένη. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με αρχικές πληροφορίες που, σύμφωνα με την οικογένεια, τους είχαν δοθεί και έκαναν λόγο για πτώση από το κρεβάτι.