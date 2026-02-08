Κατέληξε η 42χρονη Γεωργία, δύο εβδομάδες μετά τη νοσηλεία της σε κωματώδη και μη αναστρέψιμη κατάσταση, στην οποία είχε περιέλθει έπειτα από χειρουργική επέμβαση υστερεκτομής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Την είδηση του θανάτου της, ανακοίνωσε η αδερφή της.

Υπενθυμίζεται ότι 42χρονη κατέληξε να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση εξαιτίας ελλιπούς φροντίδας της έπειτα από χειρουργική κατάσταση στην οποία είχε υποβληθεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα βρισκόταν σε νοσηλεία έπειτα από χειρουργική επέμβαση υστερεκτομής στην οποία υποβλήθηκε στις 16 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται, η μετεγχειρητική της κατάσταση αρχικά αξιολογήθηκε ως καλή, χωρίς να προκύπτουν ανησυχητικά ευρήματα.

Ωστόσο, και όπως υποστηρίζει η οικογένεια της σε επιστολή καταγγελία της προς το γενικό νοσοκομείο Λάρνακας που δημοσιοποίησε ο «Alpha», δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Ιανουαρίου, η οικογένεια της 42χρονης ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά ότι η γυναίκα είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε περιέλθει σε κωματώδη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους θεράποντες ιατρούς ως μη αναστρέψιμη.

Όπως προκύπτει από τον ιατρικό της φάκελο, στις 06:20 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας η 42χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας του νοσοκομείου, μπρούμυτα, ημίγυμνη και βρεγμένη. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με αρχικές πληροφορίες που, σύμφωνα με την οικογένεια, τους είχαν δοθεί και έκαναν λόγο για πτώση από το κρεβάτι.

Αναφέρεται επίσης ότι η γυναίκα είχε εκφράσει έντονη ζάλη και είχε ζητήσει να μην αφαιρεθεί ο καθετήρας, καθώς δεν ένιωθε σε θέση να μετακινηθεί με ασφάλεια. Το βράδυ του Σαββάτου είχε επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα, αναφέροντας ότι πατούσε επανειλημμένα το κουδούνι για να ζητήσει βοήθεια προκειμένου να μεταβεί στην τουαλέτα, χωρίς ωστόσο να λάβει ανταπόκριση.

Εκτιμάται ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, επιχείρησε να σηκωθεί μόνη της, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Σύμφωνα με την οικογένεια, υπήρξε και δεύτερη πτώση, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, μετά την οποία η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν πλέον σε τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα.

Η οικογένεια της 42χρονης ζητά πλήρη και εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει και σε καταγγελία στην Αστυνομία. Το περιστατικό τελεί υπό γνώση τόσο του ΟΚΥπΥ όσο και των αρμόδιων κρατικών αρχών και βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από τον ΟΚΥπΥ.