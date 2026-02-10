Ασθενής χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί μέχρι και την Παρασκευή. Από την Πέμπτη, στην ατμόσφαιρα ευνοείται η μεταφορά σκόνης.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών, κυρίως σε δυτικές περιοχές. Σταδιακά ωστόσο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με πιθανότητα μικρού χαλαζιού σε καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, παρόλο που τοπικά το πρωί θα είναι ασθενείς, 3 μποφόρ. Το απόγευμα, σε προσήνεμες παράλιες περιοχές θα πνέουν παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι, στο δυτικό μισό του νησιού παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα ιδιαίτερα στα παράλια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν και διαστήματα με κυρίως αίθριο καιρό. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανόν να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά σε προσήνεμες περιοχές μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, αλλά τοπικά στα δυτικά και βόρεια θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με σταδιακή επέκταση σε όλες τις περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, κατά το τριήμερο, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.