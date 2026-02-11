Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με αναφορές της Πυροσβεστικής, περίπου στις 18:39 χθες, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε οροφή ξενοδοχειακής μονάδας στην Αγία Νάπα.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:39.

Η πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από εργασίες συντήρησης, εκδηλώθηκε σε τεχνητή οροφή μέρους της ξενοδοχειακής μονάδας και περιορίστηκε χωρίς να επηρεαστούν άλλα τμήματα.