Μέτρα για τερματισμό της «ανεξέλεγκτης τοποθέτησης» φωτοβολταϊκών πάρκων σε γεωργική και δασική γη, ζητά με ανακοίνωσή της η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου.

«Η καταστροφή δασών, η δέσμευση γόνιμης ή υψηλής παραγωγικότητας γεωργικής γης και η χρήση κρατικής γης και δασών για εμπορικά έργα ΑΠΕ θεωρούνται απαράδεκτες πρακτικές, ιδίως όταν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές σε άγονες ή ήδη δομημένες εκτάσεις πάνω σε κτίρια», αναφέρει.

Η Κίνηση προσθέτει ότι «δυστυχώς, στην Κύπρο η διαπλοκή συμφερόντων και η διαφθορά φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό θεσμοθετηθεί, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα στους πολίτες για τον ρόλο και τις ευθύνες της κυβέρνησης».

Αναφέρει περαιτέρω ότι είναι «ακατανόητη» η πολιτική διάθεσης μεγάλων εκτάσεων κρατικής χαλίτικης γεωργικής και δασικής γης για την κατασκευή εμπορικών φωτοβολταϊκών πάρκων. Χαρακτηρίζει επίσης «σκανδαλώδη« την περίπτωση κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου από την Εκκλησία σε δασική περιοχή στη Φλάσου. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρεται πως «είναι καταδικαστέα η συστηματική επίκληση των “αγροτοβολταϊκών” ως προσχήματος για την εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε γεωργική γη».

Στην ανακοίνωση της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κύπρου υπογραμμίζεται «η ανάγκη για σαφή χωροταξικά όρια, αυστηρό έλεγχο της πραγματικής αγροτικής χρήσης, προστασία της γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας, των περιοχών Natura και της βιοποικιλότητας, καθώς και για προτεραιότητα σε υποβαθμισμένες ή μη παραγωγικές εκτάσεις».

ΚΥΠΕ