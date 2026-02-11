Την άμεση προώθηση της μεταρρύθμισης του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, ο βουλευτής Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, κάνοντας λόγο για κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει την επιχειρησιακή επάρκεια της Εθνικής Φρουράς.

Στην επιστολή του, ο κ. Κάρουλλας υπενθυμίζει τη δημόσια δέσμευση του Υπουργείου, στις 23 Δεκεμβρίου 2025, για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω καθυστέρησης.

Όπως αναφέρει, ο θεσμός των ΣΥΟΠ παρουσιάζει εκατοντάδες κενές θέσεις και σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη στελέχωση κρίσιμων μονάδων και τη συνολική αποτρεπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα δημιουργεί αβεβαιότητα στο προσωπικό και αποδυναμώνει την ελκυστικότητα του θεσμού για νέους υποψήφιους.

Ο βουλευτής σημειώνει ότι από τις 18 Νοεμβρίου 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων, η τρίτη από το 2021, που αφορά μισθολογικά, θεσμικά ζητήματα, καθώς και θέματα επαγγελματικής εξέλιξης και μονιμότητας. Η πρόταση, όπως αναφέρει, παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου ως βάση για άμεση επεξεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά συγκεκριμένο και δημοσιοποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του σχεδιασμού, κατάθεση ολοκληρωμένου νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, καθώς και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων.

Ο κ. Κάρουλλας υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του θεσμού των ΣΥΟΠ δεν αποτελεί απλώς διοικητική ρύθμιση, αλλά ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη θωράκιση της χώρας, εκφράζοντας ανησυχία για την αβέβαιη κατάσταση που διαμορφώνεται και καλώντας το Υπουργείο σε άμεσες ενέργειες.