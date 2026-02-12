Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την πρωτοφανή υπόθεση που έφερε στο φως το philenews και αφορά τη χορήγηση ηρεμιστικών χαπιών σε ανήλικο από την 41χρονη μητέρα του.

Όπως είχε γράψει πρώτο το philenews, η μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά στο 7χρονο παιδί της και να κατανάλωσε και η ίδια τα ίδια φάρμακα. Οι δύο τους βρέθηκαν αναίσθητοι από τον σύζυγο της 41χρονης και πατέρα του παιδιού και μεταφέρθηκαν άμεσα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πόλης, όπου οι γιατροί κατάφεραν να τους επαναφέρουν.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες και λαμβάνει καταθέσεις για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η υπόθεση διερευνάται ως απόπειρα φόνου σε βάρος της 41χρονης.

Το 7χρονο παιδί όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, έλαβε ήδη εξιτήριο, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε εκτός κινδύνου. Η μητέρα, ωστόσο, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας μετά από δικαστικό διάταγμα, αφού εξετάστηκε από κυβερνητικό ψυχίατρο, ο οποίος έκρινε αναγκαία τη νοσηλεία της.