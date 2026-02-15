Πρόταση για πλήρη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των πανεγκατεστηθέντων Μαρωνιτών στις κατεχόμενες περιοχές μέσω του Γενικό Σύστημα Υγείας αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε χαιρετισμό του κατά τον πανηγυρικό εορτασμό του Αγίου Μάρωνα στον Καθεδρικό Ναό της Παναγία των Χαρίτων, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η πρόταση εντάσσεται στη συνολική κυβερνητική προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής των εγκλωβισμένων και επανεγκατεστημένων συμπολιτών μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Είναι με αισθήματα σεβασμού και εκτίμησης που συμμετέχω στον σημερινό πανηγυρικό εορτασμό, για να τιμήσουμε τον Άγιο Μάρωνα, τον προστάτη των Μαρωνιτών και ιδρυτή της Μαρωνιτικής Εκκλησίας.

Η παρουσία μου για ακόμη μια φορά αποτελεί έμπρακτη ελάχιστη ένδειξη της απεριόριστης εκτίμησης της Πολιτείας προς τα μέλη της μαρωνιτικής κοινότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας, με ιδιαίτερη –καθοριστική θα έλεγα– συμβολή στην ακατάπαυστη προσπάθεια που καταβάλλουν οι άνθρωποι τούτης της χώρας, εδώ και αιώνες, για επιβίωση, για ευημερία και προοπτική. Και είμαστε όλοι περήφανοι για τη μαρωνιτική κοινότητα και για τη συμβολή της στην πρόοδο σε τούτη τη χώρα από τη δικαστική εξουσία, στην υψηλότερη βαθμίδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο της διακυβέρνησης μας, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην υψηλότερη ιεραρχία της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Προτού όποιας άλλης αναφοράς, επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω την ευκαιρία της σημερινής γιορτής, για να επαναλάβω το αδιάλειπτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης και εμένα προσωπικά για τη μαρωνιτική κοινότητα. Και θα ήταν παράλειψή μου να μην εξάρω τη διαχρονική συνεργασία της μαρωνιτικής κοινότητας, αλλά και της Μαρωνιτικής Εκκλησίας με την Κυβέρνηση και την Πολιτεία.

Συνεργασία, την οποία εργαζόμαστε συνεχώς, για να εμβαθύνουμε περαιτέρω μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές, υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Προεδρίας και του Συντονιστή Θρησκευτικών Ομάδων. Στόχος και επιδίωξή μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Μαρωνιτών συμπατριωτών μας τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και στις κατεχόμενες.

Η μαρωνιτική κοινότητα στην Κύπρο έχει μια ιδιαιτερότητα και η αγωνία που μεταφέρατε συνοψίζεται σε αυτό το γεγονός. Δεκατέσσερα χωριά της μαρωνιτικής κοινότητας βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηρωικοί εγκλωβισμένοι μας στα μαρωνιτικά χωριά και στα υπόλοιπα κατεχόμενα μέρη της πατρίδας μας ορίζουν και το χρέος που έχουμε να εργαστούμε μέχρι την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα θέματα των εγκλωβισμένων μας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συναντήσεων που έχω, τόσο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όσο και με τον ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μάλιστα, ειδικά τα θέματα των Μαρωνιτών, όπως εσείς μου τα μεταφέρατε, τα έθεσα και πρόσφατα στον κ. Erhürman, και ευελπιστώ ότι σύντομα, στην επόμενη μας συνάντηση στις 24 Φεβρουαρίου, να υπάρχουν θετικές απαντήσεις.

Εξάλλου, είναι πάγια η θέση μας ότι μέχρι να σημάνει η ώρα της ανάστασης της πατρίδας μας –για μάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, από την επανένωση της πατρίδας μας– οφείλουμε να μεριμνούμε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των εγκλωβισμένων συμπατριωτών μας και να τους διασφαλίζουμε το δικαίωμα να ζουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, λαμβανομένης υπόψη της κατοχής.

Αυτή η ελάχιστη οφειλή της Πολιτείας υπήρξε από τις πρώτες προτεραιότητες που θέσαμε ως Κυβέρνηση πριν από τρία χρόνια, με πράξεις και όχι με ωραία λόγια, όταν ανακοινώναμε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, τα αναθεωρημένα σχέδια μετεγκατάστασης και άλλες πολιτικές αποφάσεις για ουσιαστική στήριξη των εγκλωβισμένων μας.

Σήμερα θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τα εν λόγω σχέδια αγκαλιάζονται από τους δικαιούχους, που αποτελούν άγρυπνους φύλακες της πατρίδας μας, οι οποίοι κρατούν αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας. Και γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η ουσιαστική στήριξη, αφού τα 14 μαρωνιτικά χωριά βρίσκονται υπό κατοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχής επανεγκατάσταση 367 συμπολιτών μας στον Κορμακίτη είναι κάτι που μάς χαροποιεί ιδιαίτερα και αποτελεί επιβράβευση της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλουμε, στέλνοντας την ίδια στιγμή ελπιδοφόρο μήνυμα για τη συνέχεια.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνομαι επίσης ότι υλοποιούνται, στη βάση του σχεδιασμού μας, όλες οι αποφάσεις που έχουμε πάρει και ανακοινώσεις ως Κυβέρνηση προς όφελος των εγκλωβισμένων και των επανεγκατασταθέντων στα κατεχόμενα χωριά μας, όπως:

Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους 320.000 ευρώ στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κορμακίτη για αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση του κτηρίου του παλαιού νηπιαγωγείου, όπου στεγάζεται το λαογραφικό μουσείο.

Αύξηση κατά 30% των επιδομάτων που καταβάλλονται.

Χορηγία 1.200 ευρώ ανά κατοικία για αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων.

Παραχώρηση νέου λεωφορείου για ασφαλή και άνετη μεταφορά από και προς τη Λευκωσία.

Ανακαίνιση, εξωραϊσμός και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μάρωνα.

Χρηματοδότηση καλοκαιρινών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα για τη διαφύλαξη της γλώσσας και της ταυτότητας της μαρωνιτικής κοινότητας.

Το πιο σημαντικό είναι η υλοποίηση μιας προεκλογικής μου υπόσχεσης προς όλους εσάς, για την επαναλειτουργία του Νηπιαγωγείου Κορμακίτη μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μια απόφαση, μια υποχρέωση, ιδιαίτερα σημαντικής σημασίας που στηρίζει τη μεγάλη προσπάθεια για τη μετεγκατάσταση και την παραμονή των εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα χωριά μας.

Πέραν των όσων έχω αναφέρει, θα ήθελα σήμερα να ανακοινώσω ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εγκλωβισμένων μας, πολύ σύντομα θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο και πρόταση για την πλήρη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των επανεγκατασταθέντων, μέσω του ΓεΣΥ.

Πέραν των θεμάτων που αφορούν στα κατεχόμενα χωριά μας, γνωρίζω ότι υπάρχουν ενώπιόν μας ορισμένα αιτήματα της Μαρωνιτικής Εκκλησίας σε ό,τι αφορά εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης ιερών ναών στις ελεύθερες περιοχές. Τα αιτήματα βρίσκονται σε προωθημένο στάδιο αξιολόγησης, τα προσεγγίζουμε θετικά και εργαζόμαστε, για να έχουμε πολύ σύντομα θετική κατάληξη. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται επίσης η αξιολόγηση του αιτήματος για την παραχώρηση γης για την ανέγερση ναού στην Επαρχία Πάφου. Έχουμε πάρει την πολιτική απόφαση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και απομένει η γνώμη των τοπικών Αρχών και των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Να θυμίσω επίσης ότι σε σχέση με τις επτά μαρωνιτικές εκκλησίες που βρίσκονται στα κατεχόμενα, έχουν ήδη επιδιορθωθεί οι τέσσερεις μέσω της σχετικής Τεχνικής Επιτροπής, ενώ πολύ σύντομα θα αρχίσει και η επιδιόρθωση του Αγίου Ιωάννη στο αρχαίο μαρωνιτικό χωριό Φλούδι.

Την ίδια στιγμή, καταβάλλονται προσπάθειες –γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για την κοινότητα– τόσο για τον Προφήτη Ηλία όσο και για την επιδιόρθωση της Εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας.

Προτού ολοκληρώσω, θα ήθελα από τον ιερό τούτο χώρο να μεταφέρω μήνυμα αγάπης, σεβασμού και απεριόριστης εκτίμησης προς όλους εσάς, τους Μαρωνίτες συμπατριώτες μας, μαζί με τις ευχαριστίες της Πολιτείας για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλετε για τη σημαντική συνεισφορά σας για την περαιτέρω ανάπτυξη της πατρίδας μας και την ευημερία του λαού μας.

Αυτή η ιστορική, στέρεα θεμελιωμένη σχέση αποτυπώνεται και στο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Αγία Έδρα –χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Αγία Έδρα αποφάσισε πριν από δύο χρόνια να εγκαινιάσει την Πρεσβεία της στη Λευκωσία στην παρουσία μάλιστα του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού του Βατικανού.

Θέλω επίσης να εκφράσω ιδιαίτερη χαρά για την εξαιρετική και αδελφική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Κυβέρνηση του Λιβάνου, αλλά και εγώ προσωπικά με τον Πρόεδρου Aoun. Μια συνεργασία που στηρίζεται σε κοινές έγνοιες και εργαζόμαστε μεθοδικά και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα.