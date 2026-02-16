Σε συναγερμό τέθηκε χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Έγκωμη, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση, η Πυροσβεστική δέχθηκε η ώρα 08:53 χθες, μήνυμα για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 09:25.

Η πυρκαγιά βρισκόταν σε θερμάστρα πετρελαίου στη βεράντα του διαμερίσματος και επηρέασε συμπιεστή κλιματιστικού (κομπρεσόρο). Από τον καπνό ζημιές υπέστη η βαφή της τοιχοποιίας της βεράντας.

Πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι ένοικοι του κτηρίου εκκένωσαν προληπτικά τον χώρο.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από το άναμμα της θερμάστρας πετρελαίου στη βεράντα του διαμερίσματος.

Σχεδόν 200 κλήσεις σε μία βδομάδα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την εβδομάδα από τις 06:00 της 8ης Φεβρουαρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 15ης Φεβρουαρίου 2026 ανταποκρίθηκε σε 194 κλήσεις για βοήθεια (89 πυρκαγιές, 90 ειδικές εξυπηρετήσεις και 15 ψευδείς κλήσεις).

Το τελευταίο 24ωρο (από τις 06:00 της 15ης Φεβρουαρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 16ης Φεβρουαρίου 2026), ανταποκρίθηκε σε 32 κλήσεις για βοήθεια (14 πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις).