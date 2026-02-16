Άνω κάτω είναι η Λάρνακα μετά τις συνεχείς καταγγελίες για ελλιπή φροντίδα και θανάτους στο γενικό νοσοκομείο της πόλης.

Κλιμάκιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, υπό τον εκετελεστικό διευθυντή και τον διευθυντή νοσηλευτικής του Οργανισμού, όπως αναφέρουν πληροφορίες του philenews, βρίσκεται αυτή την ώρα στο νοσηλευτήριο ενώ το νομικό τμήμα του ΟΚΥπΥ μελετά το πόρισμα της πρώτης έρευνας που έχει ολοκληρωθεί και αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της η 42χρονη Γεωργία.

Η δημοσιοποίηση της τρίτης στη σειρά καταγγελίας σήμερα το πρωί, που αφορούσε τις συνθήκες νοσηλείας και τα όσα διαδραματίστηκαν, μέχρι την κατάληξη 92χρονου ασθενούς, προκάλεσαν και την αντίδραση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, η οποία ζητά τον διορισμό ανεξάρτητου ερευνητή, ειδικά για το νοσοκομείο της Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή το φως της δημοσιότητας είδε καταγγελία που αφορούσε τις συνθήκες νοσηλείας 72χρονης ασθενούς.

Η ΟΣΑΚ, ανέφερε στο philenews, ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Δημήτρης Λαμπριανίδης, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις καταγγελίες που γίνονται από συγγενείς ασθενών και αφορούν κακή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και αμέλεια στο νοσοκομείο Λάρνακας».

«Καλούμε το υπουργείο Υγείας να διορίσει ανεξάρτητους ερευνητές για να μελετηθούν λεπτομερώς οι συνθήκες φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών υγείας στο νοσηλευτήριο, αλλά και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και αν είναι ή δεν είναι στελεχωμένο το νοσοκομείο, για να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει και να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου αναλογούν».

Η έρευνα αυτή, είπε ο κ. Λαμπριανίδης, «πρέπει να γίνει χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση για να μην πληγεί περισσότερο η εμπιστοσύνη των ασθενών στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ και ειδικά στη Λάρνακα. Ο ΟΚΥπΥ, από πλευράς του, πρέπει να εφαρμόσει άμεσα διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια».

«Σε ένα σύστημα υγείας πλούσιο σε λεφτά δεν ανεχόμαστε υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου ή/και συμπεριφορές που προσβάλουν και εξευτελίζουν ασθενείς».

Αντίδραση υπήρξε και από την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, η οποία με ανακοίνωση της συνιστά ψυχραιμία προκειμένου να μην εξάγονται, όπως υποστηρίζει, συμπεράσματα που στηρίζονται σε μονόπλευρές αναφορές.

Η ΠΑΣΥΚΙ, «τοποθετείται με σεβασμό προς την ανθρώπινη απώλεια και πλήρη επίγνωση της βαρύτητας που φέρει ο δημόσιος λόγος γύρω από ζητήματα υγείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Και προσθέτει: «Τα όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα αποτελούν καταγγελίες και αφηγήσεις τρίτων. Δεν συνιστούν από μόνα τους διασταυρωμένα ή αποδεδειγμένα γεγονότα.

Η πρόωρη εξαγωγή συμπερασμάτων και η δημόσια στοχοποίηση επαγγελματιών υγείας πριν από οποιαδήποτε επίσημη διερεύνηση πλήττουν το κράτος δικαίου, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και αδικούν πρόσωπα που δεν έχουν κριθεί».

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι, σύμφωνα με τους γιατρούς, «η δημοσιοποίηση ονομάτων ή στοιχείων ταυτοποίησης χωρίς προστασία προσωπικών δεδομένων. Η πρακτική αυτή είναι θεσμικά απαράδεκτη και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής καταδίκης χωρίς πορίσματα και χωρίς δικαίωμα υπεράσπισης».

«Η θέση μας είναι σαφής: όπου αποδειχθεί ευθύνη μέσα από τεκμηριωμένη διαδικασία, η απόδοση ευθυνών είναι αυτονόητη. Η λογοδοσία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ιατρικής πράξης.

Η ασφάλεια των ασθενών και η απονομή δικαιοσύνης υπηρετούνται μόνο με ψυχραιμία, θεσμική διαδικασία και σεβασμό στους κανόνες δικαίου. Αυτή τη στάση τηρεί και θα συνεχίσει να τηρεί η ΠΑΣΥΚΙ».