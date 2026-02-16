Ολοκληρώθηκαν τα έργα για διάνοιξη τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, τα οποία περιλάμβαναν εργασίες εντός της Πράσινης Γραμμής. Πλέον, αυτό που απομένει να γίνει ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία η νέα λωρίδα, είναι να προχωρήσει η στελέχωση των νέων checkpoints από πλευράς Αστυνομίας και Τμήματος Τελωνείων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) στην Κύπρο.

Όπως ανακοίνωσε η UNDP Cyprus, «η επέκταση του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου, που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, έχει πλέον ολοκληρωθεί. Το αναβαθμισμένο οδόφραγμα περιλαμβάνει πλέον μία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση, καθώς και νέο πεζόδρομο, σηματοδοτώντας μια σημαντική βελτίωση για τη στήριξη της καθημερινής μετακίνησης στη Λευκωσία».

Το έργο, όπως αναφέρει, υλοποιήθηκε μέσα από στενό συντονισμό μεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκύπριων εργολάβων, υπό την τεχνική καθοδήγηση του UNDP, αναδεικνύοντας την πρακτική συνεργασία που βρίσκεται στη βάση αυτής της προσπάθειας.

Τι περιλαμβάνουν τα έργα

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η επέκταση του ιδιαίτερα επιβαρυμένου αυτού οδοφράγματος αποσκοπεί στη διασφάλιση ομαλότερης κυκλοφορίας και στην άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες οδηγοί που διασχίζουν καθημερινά τη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός στη Λευκωσία, καθώς και για τις γύρω γειτονιές που για χρόνια επηρεάζονταν από την εξαιρετικά αυξημένη κίνηση.

«Το έργο αντικατοπτρίζει τη σταθερή στήριξη και δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Κυπρίων και την ενθάρρυνση των διελεύσεων μέσω της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, με στόχο μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων και του νησιού συνολικά», προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, «η αναβάθμιση αυξάνει τη χωρητικότητα του οδοφράγματος με την προσθήκη μίας επιπλέον λωρίδας κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση, επεκτείνοντας τις λωρίδες από δύο σε τρεις, και περιλαμβάνει την κατασκευή νέου πεζόδρομου. Οι βελτιώσεις αυτές αναμένεται να διευκολύνουν πιο αποδοτικές διελεύσεις μέσω της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, να μειώσουν τη συμφόρηση και να ενισχύσουν την ασφάλεια τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς».

Σημειώνεται πως το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Κύπρο. Σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση στο κομβικό αυτό σημείο διέλευσης, μέσω της επέκτασης της χωρητικότητας και της βελτίωσης της διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε στενή συνεργασία με τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τα Οδοφράγματα. Τα κατασκευαστικά έργα εκτελέστηκαν από δύο εργολάβους, έναν ελληνοκύπριο και έναν τουρκοκύπριο, οι οποίοι εργάστηκαν σε συντονισμό για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη στήριξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και πρακτικών έργων που προωθούν την επαφή, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο των διαχρονικών της στόχων στην Κύπρο και της σταθερής στήριξής της σε μια συνολική και διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού», καταλήγει η ανακοίνωση.