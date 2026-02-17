Τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως χαιρετίζουν το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και ακόμη 14 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό διορθωτικό βήμα μετά από παρατεταμένη θεσμική αδράνεια.

Όπως επισημαίνεται σε κοινή δήλωση, η μεταφορά της ευθύνης συντονισμού από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της λογοδοσίας, της προστασίας των θυμάτων και της αποτελεσματικής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου.

Την κοινή δήλωση προσυπογράφουν οι οργανώσεις Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), CARITAS Κύπρου, Ίδρυμα Προώθησης Ισότητας ΥΠΑΤΙΑ, Έδρα UNESCO για την Ισότητα των Φύλων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Step Up Stop Slavery (SUSS), Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, Cyprus Stop Trafficking, Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία, Birth Forward, Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, Mission Solidarity Cy, ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, Generation for Change CY, Wellspring Cyprus και Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι υπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που τον Νοέμβριο του 2025 προχωρήσαμε σε κοινή δημόσια δήλωση καταγγέλλοντας τη θεσμική αδράνεια στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, χαιρετίζουμε τη μεταφορά της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ), καθώς και της πολιτικής ευθύνης συντονισμού για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως».

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι η αλλαγή αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημά τους, υπογραμμίζοντας ότι η εμπορία προσώπων συνιστά σοβαρό έγκλημα και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα διαχείρισης μετανάστευσης.

Όπως σημειώνεται, η μεταφορά της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να επανατοποθετήσει τον συντονισμό των δράσεων σε ένα πλαίσιο που εστιάζει στη δικαιοσύνη, την επιβολή του νόμου και την προστασία των θυμάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2023–2026. Παράλληλα, οι οργανώσεις εκφράζουν ευχαριστίες προς την Βουλή των Αντιπροσώπων και ειδικότερα την Κοινοβουλευτική Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την ανταπόκριση στα αιτήματά τους και την αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών ως θεσμικού εταίρου.

Την ίδια ώρα, επισημαίνουν ότι η μεταφορά της αρμοδιότητας, αν και θετική, δεν αρκεί από μόνη της για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ελλείψεις των προηγούμενων ετών. Όπως αναφέρουν, έχουν ήδη ενημερώσει ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για τη θεσμική αδράνεια που καταγράφηκε, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις τους συνέβαλαν στην παρούσα εξέλιξη.

Οι οργανώσεις δηλώνουν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. Παράλληλα, τονίζουν ότι «η θεσμική αποκατάσταση του συντονισμού των δράσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Η πραγματική όμως δοκιμασία, όπως αναφέρουν, θα είναι η εφαρμογή: η αποτελεσματική λειτουργία της ΠΣΟ, η ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς, η έγκαιρη αναγνώριση θυμάτων και η διασφάλιση ουσιαστικής προστασίας».

Στην κοινή δήλωση, οι οργανώσεις καλούν τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση του συντονισμού, την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης υπηρεσιών υποστήριξης. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση προς τη Βουλή να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά των αρμοδιοτήτων και η τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κυπριακή Δημοκρατία.

ΚΥΠΕ