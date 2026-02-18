Εκτός εργασίας βρέθηκε χρόνιος ασθενής, ο οποίος, όπως ο ίδιος καταγγέλλει, ενημερώθηκε για την απόλυσή του από τον εργοδότη, αμέσως μετά την επιστροφή του στον χώρο εργασίας του, έπειτα από νοσηλεία του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Το παράπονο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, με την ΟΣΑΚ να τον παραπέμπει στο αρμόδιο Υπουργείο για να υποβάλει επίσημα την καταγγελία του.

Σύμφωνα με το παράπονο, ο πολίτης είχε προσληφθεί πριν από μερικούς μήνες από ιδιωτική εταιρεία και κατά την πρόσληψή του, όπως υποστηρίζει, ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας και υπήρχε το ενδεχόμενο να απουσιάζει «περιστασιακά».

«Στο διάστημα αυτό, χρειάστηκε κάποιες φορές να νοσηλευτεί, γεγονός που οδήγησε στην απαίτηση της εταιρείας να ενημερώνει εκ των προτέρων για τη διάρκεια της απουσίας, κάτι που δεν ήταν πάντα δυνατό λόγω της φύσης του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει».

Στις αρχές Ιανουαρίου, όπως είπε, «αντιμετώπισε σοβαρή επιδείνωση της υγείας του και έλαβε γραπτή ιατρική σύσταση για εισαγωγή στο νοσοκομείο».

«Παρά την κατάσταση της υγείας του και τη σύσταση του γιατρού του, την επόμενη μέρα πήγε στη δουλειά του για να αποφύγει πιθανά προβλήματα. Ωστόσο, επειδή δεν ένιωθε καλά, αποχώρησε μετά από λίγες ώρες».

Ο πολίτης ανέφερε ότι «κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, έγινε εσωτερική επικοινωνία με τους υπεύθυνούς του, οι οποίοι του ανέφεραν ότι δεν επιθυμούσαν να τον επιβαρύνουν και θα συζητήσουν το θέμα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο».

Μετά την επιστροφή του στην εργασία του, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε το Παρατηρητήριο Ασθενών, «κλήθηκε σε συνάντηση και ενημερώθηκε για την απόλυσή του».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «δεν του δόθηκε συγκεκριμένος λόγος προφορικά και η γραπτή ενημέρωση ανέφερε ότι η θέση του δεν είναι πλέον απαραίτητη».

Ο πολίτης θεωρεί ότι «η απόλυση σχετίζεται με την κατάστασή του» και ζήτησε από την ΟΣΑΚ καθοδήγηση, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες και να υποβάλει επίσημα την καταγγελία του στις αρμόδιες Αρχές.

«Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, έρχονται κοντά μας τέτοια παράπονα και το θεωρούμε απαράδεκτο οι χρόνιοι ασθενείς να τυγχάνουν τέτοιας μεταχείρισης από εργοδότες», ανέφερε στο philenews ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούμας.

«Οι χρόνιοι ασθενείς καταβάλλουν καθημερινά, κάθε ώρα της ημέρας, τεράστια προσπάθεια για να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, να είναι ενεργοί και να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσουν».

«Καλούμε τους πολίτες, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους μεταχείριση να προχωρούν σε επίσημη καταγγελία ώστε η υπόθεσή τους να διερευνάται σωστά και καλούμε τους εργοδότες και τις αρμόδιες Αρχές να στηρίζουν και να ενισχύουν τους χρόνιους ασθενείς που καταβάλλουν το άπαν των δυνάμεών τους για να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να μην αδρανοποιούνται».