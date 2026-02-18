Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, στο πλαίσιο των δράσεών του για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου (15 Φεβρουαρίου), προωθεί και στηρίζει τη δράση ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού «ΕθελοΖΟΥΜΕ – ΑλλάΖΟΥΜΕ – ΦωτίΖΟΥΜΕ», η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με σχολικές μονάδες της Κύπρου.

Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ημέρα ενημέρωσης και ενίσχυσης της υποστήριξης προς τα παιδιά με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις και τις οικογένειές τους, ενώ στο πλαίσιο σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα σχολεία ενθαρρύνονται να οργανώνουν δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική ευαισθησία.

Η δράση «ΕθελοΖΟΥΜΕ – ΑλλάΖΟΥΜΕ – ΦωτίΖΟΥΜΕ», η οποία συντονίζεται από τις εκπαιδευτικούς Γεωργία Σολωμού και Νικολέττα Κουντούρη, έχει καθαρά παιδαγωγικό και βιωματικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην καλλιέργεια αξιών εθελοντισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς στα παιδιά, μέσα από δημιουργικές και συμβολικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εκφράσουν δημιουργικά την έννοια της ευτυχίας και της προσφοράς, να γνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού και να στείλουν μηνύματα στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον παιδικό καρκίνο. Η ουσία της πρωτοβουλίας εστιάζει στη βιωματική συμμετοχή των παιδιών και όχι στη συλλογή εισφορών, ενώ οποιεσδήποτε εθελοντικές πρωτοβουλίες προκύψουν πραγματοποιούνται προαιρετικά και υπό την ευθύνη των σχολικών κοινοτήτων.

Κορύφωση των δράσεων για τα σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας θα αποτελέσει η συμβολική δημιουργία της Ζωντανής Μπουγάδας Ευτυχίας, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2026, περί τις 10:30, στο πάρκο Αγίου Δημητρίου Λευκωσίας, πλησίον του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ. Στη δράση αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 1.300 μαθητών και μαθητριών, στέλνοντας μέσα από τραγούδι και συμβολικές δραστηριότητες μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και αγάπης προς τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο.

Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου παρακαλεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως καλύψουν και προβάλουν την εν λόγω εκδήλωση, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην ανάδειξη των μηνυμάτων ελπίδας, αλληλεγγύης και στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Η παρουσία και στήριξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάδοση του σκοπού της δράσης και την ενίσχυση της συλλογικής προσπάθειας της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, το οποίο ιδρύθηκε το 2021 στη μνήμη του Αλκίνοου Αρτεμίου, δραστηριοποιείται με στόχο τη στήριξη παιδιών με ογκολογικές και αιματολογικές παθήσεις και των οικογενειών τους, παρέχοντας πολύπλευρη πρακτική και ψυχολογική υποστήριξη, σε στενή συνεργασία με την παιδοογκολογική κοινότητα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και θεσμικούς φορείς.