Σκαρφαλώνει στους 20 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος, όμως από αύριο και για ολόκληρο το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας αναμένονται βροχές. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τη νύχτα τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακά πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 4 εκατοστά.