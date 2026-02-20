Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο οποίο καταγγέλλεται «αδικαιολόγητη αδράνεια της Κυβέρνησης» σε ζητήματα προστασίας και ευημερίας των ζώων, κατέθεσαν την Τετάρτη τα συνεργαζόμενα Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και Πράσινο Κόμμα Κύπρου.

Το υπόμνημα κατατέθηκε από κοινού με τις φιλοζωικές οργανώσεις Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας των Ζώων και Πράσινη Ασπίδα, οι οποίες κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στην κρατική πολιτική που αφορά την προστασία των ζώων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προεκλογικές δεσμεύσεις και ειδικά το Κεφάλαιο 7 για την ευημερία των ζώων, παραμένουν ανεφάρμοστες. «Αυτό δεν είναι απλώς ασυνέπεια, είναι θεσμική αδιαφορία», δηλώνει το Κόμμα για τα Ζώα, προσθέτοντας πως απαιτεί άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής δεσμεύσεων και δημόσια λογοδοσία.

«Η διεθνής εικόνα μιας χώρας δεν κρίνεται από τίτλους και προεδρίες, αλλά από τις πράξεις της στο εσωτερικό. Το υπόμνημα πρέπει να ληφθεί σοβαρά — και τώρα είναι η στιγμή για πράξεις, όχι άλλες υποσχέσεις», αναφέρει.

