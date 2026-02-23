Μικρός είναι ο αριθμός των σκύλων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που τηρείται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, συνολικά ανέρχονται σε 187.425. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων, κάθε χρόνο στην Κύπρο εγκαταλείπονται 250.000 σκύλοι.

Ο αριθμός των 187.425 περιλαμβάνεται σε απάντηση του υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου σε ερώτηση της βουλευτού του ΑΚΕΛ κ. Μαρίνας Νικολάου.

Σύμφωνα πάντα με τον υπουργό, παράλληλα (με τις 187.425 σκύλους), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας είναι καταχωρισμένοι 50.246 σκύλοι. Ειδικότερα, για 40.658 εξ αυτών έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες άδειες, για 1.409 έχει υποβληθεί δήλωση απώλειας, για 215 δήλωση κλοπής, ενώ για 7.964 έχει δηλωθεί ο θάνατός τους.

Εξάλλου, κατά τα έτη 2023 και 2024 καταγγέλθηκαν πέραν των 700 προσώπων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν κυνηγετικούς σκύλους.

Επισημαίνεται, συνεχίζει ο κ. Ιωάννου, ότι για να προκύψει ο πιο πάνω αριθμός καταγγελιών, εκτιμάται πως έχει ελεγχθεί τουλάχιστον εξαπλάσιος αριθμός κυνηγών.

Επιπρόσθετα, σε αρκετούς Δήμους πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από το προσωπικό του Δήμου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο σε όλα τα υποστατικά που αιτούνται αδειοδότησης, ενώ σε άλλους Δήμους οι έλεγχοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών ή παραπόνων, διενεργούνται στοχευμένοι έλεγχοι και παρέχονται σχετικές υποδείξεις για τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Παράλληλα, κατά περιόδους εκδίδονται ανακοινώσεις και παρέχονται ενημερώσεις προς τους δημότες αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο υπουργός αναφέρει επίσης, πως: «Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η σήμανση των ζώων αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών από την ηλικία των έξι μηνών με σκοπό την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την προστασία τους. Ωστόσο, παρατηρούνται συχνά κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο αριθμό αδήλωτων και μη σημασμένων ζώων».

Περαιτέρω ο κ. Ιωάννου αναφέρει, πως με σκοπό την αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την ενίσχυση των ελέγχων για σκοπούς σήμανσης των σκύλων, προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου με σκοπό:

(α) Να είναι υποχρεωτική η σήμανση των κυνηγετικών σκύλων ανεξαρτήτως ηλικίας

(β) Να αποτελούν ποινικό αδίκημα τα πιο κάτω:

i Μη δήλωση της απώλειας κυνηγετικού σκύλου

ii Μη δήλωση του θανάτου κυνηγετικού σκύλου

iii Μη δήλωση εντοπισμού κυνηγετικού σκύλου που τίθεται στην κατοχή του προσώπου που τον εντόπισε

iv Ασυνόδευτοι κυνηγετικοί σκύλοι τόσο σε κυνηγετική εξόρμηση όσο και σε φάση εκπαίδευσης.

Παράλληλα με τα πιο πάνω, προωθείται η διασύνδεση του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με αυτό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δράση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες να εντοπίζουν πολύ γρήγορα τους ιδιοκτήτες των σκύλων που είτε εντοπίζονται αδέσποτοι, είτε εντοπίζονται νεκροί».