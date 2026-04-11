Θέλετε να αλλάξετε μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά του σκύλου σας; Υπάρχουν ορισμένα βασικά λάθη που καλό είναι να αποφεύγετε. Φανταστείτε να μπαίνετε στο δωμάτιο και να βρίσκετε το μαξιλάρι σας διαλυμένο, με το περιεχόμενό του σκορπισμένο παντού. Λίγο αργότερα εμφανίζεται και ο «ένοχος», ο σκύλος σας. Πώς αντιδράτε σε αυτή την περίπτωση; Τον μαλώνετε; Και αν ναι, με ποιον τρόπο;

Η σωστή διαχείριση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είναι καθοριστική. Οι λανθασμένες αντιδράσεις όχι μόνο δεν διορθώνουν το πρόβλημα, αλλά μπορεί να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα, προκαλώντας μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη ζημιά στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του ζώου.

Παρότι υπάρχουν πολλές μέθοδοι εκπαίδευσης, αρκετές από αυτές είναι αναποτελεσματικές ή λανθασμένες. Ας δούμε τι πρέπει να αποφεύγετε όταν προσπαθείτε να διορθώσετε τον σκύλο σας.

Δεν προκαλούμε πόνο στο ζώο

Οι σκύλοι, όπως και οι άνθρωποι, κάνουν λάθη. Η σωματική τιμωρία δεν αποτελεί λύση· αντίθετα, θεωρείται κακοποίηση και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Η υιοθεσία ενός σκύλου σημαίνει φροντίδα και αγάπη, όχι σκληρή τιμωρία.

Αποφεύγουμε οποιαδήποτε μορφή βίας ή πρακτική που προκαλεί πόνο ή δυσφορία, όπως χτυπήματα, τιμωρίες ή η χρήση ηλεκτρικών κολάρων.

Σύμφωνα με το Bark Busters, η σωματική βία μπορεί να οδηγήσει τον σκύλο σε απώλεια εμπιστοσύνης και αμυντική συμπεριφορά. Επιπλέον, η επιθετικότητα δεν είναι έμφυτη αλλά προκύπτει συνήθως από κακή κοινωνικοποίηση ή λανθασμένη εκπαίδευση.

Ακόμη και κινήσεις όπως το να κρατάμε το στόμα του κλειστό, να τον σπρώχνουμε ή να τον τραβάμε από το κολάρο, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Συμπέρασμα: Τα χέρια μας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για χάδι και επιβράβευση.

Δεν φωνάζουμε και δεν χρησιμοποιούμε το όνομά του ως τιμωρία

Η σωστή εκπαίδευση βασίζεται στην κατανόηση της «γλώσσας» του σκύλου, δηλαδή στη στάση του σώματος και στον τόνο της φωνής. Οι φωνές και η ένταση δεν βοηθούν· αντίθετα, αυξάνουν το άγχος ή τον ενθουσιασμό του.

Αν φωνάξετε το όνομά του τη στιγμή που κάνει κάτι λάθος, το πιθανότερο είναι να μην σταματήσει, αλλά να συνεχίσει ακόμα πιο έντονα.

Το σημαντικότερο είναι να μην συνδέσει το όνομά του με κάτι αρνητικό, γιατί τότε ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν το ακούει.

Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε το όνομα του σκύλου μόνο σε θετικές στιγμές.

Δεν διορθώνουμε τη συμπεριφορά εκ των υστέρων

Αν επιστρέψετε στο σπίτι και δείτε μια ζημιά, το να μαλώσετε τον σκύλο σας εκείνη τη στιγμή δεν έχει αποτέλεσμα. Οι σκύλοι δεν μπορούν να συνδέσουν μια καθυστερημένη τιμωρία με μια πράξη που έγινε στο παρελθόν.

Η διόρθωση πρέπει να γίνεται τη στιγμή που συμβαίνει η ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή λίγο πριν εκδηλωθεί.

Αντίθετα, όταν ο σκύλος συμπεριφέρεται σωστά και τον επιβραβεύσετε άμεσα, θα συνδέσει τη συμπεριφορά του με κάτι θετικό και θα την επαναλάβει.

Δεν τον κοιτάμε επίμονα στα μάτια

Στον κόσμο των σκύλων, το έντονο βλέμμα μπορεί να εκληφθεί ως απειλή. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, όπου η οπτική επαφή θεωρείται ένδειξη ευγένειας, για τον σκύλο μπορεί να προκαλέσει φόβο ή να ενεργοποιήσει την αντίδραση «μάχης ή φυγής».

Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας.

Αντίθετα, όταν συμπεριφέρεται σωστά, προτιμήστε ένα ήρεμο βλέμμα, χαλαρή στάση σώματος και απαλή φωνή για να τον επιβραβεύσετε.

Αν σκύψετε προς το μέρος του και τον καλέσετε για χάδι, θα καταλάβει ξεκάθαρα ότι έκανε κάτι σωστό. Συχνά, αυτή η μορφή επιβράβευσης είναι πιο σημαντική για τον σκύλο από μια λιχουδιά.

