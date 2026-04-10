Την Κυριακή του Πάσχα, τα social media γεμίζουν με στιγμές χαράς — γιορτινά τραπέζια, ταξίδια, χαμόγελα. Την ίδια ώρα όμως, αναδεικνύεται και μια σκληρή πραγματικότητα.

Δυστυχώς βλέπουμε αγγελίες και φωτογραφίες από σκύλους που έχουν χαθεί και τους αναζητούν αγωνιωδώς οι κηδεμόνες τους. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι ιστορίες είναι η στιγμή που χάνονται και δεν είναι άλλη από την ώρα της Ανάστασης. Εκείνη τη στιγμή ακούγονται από παντού βεγγαλικά και κροτίδες, φέρνοντας τρόμο στον σκύλο, αλλά και σε πολλά άλλα ζώα, οικόσιτα και αδέσποτα. Θύματα από τους δυνατούς ήχους που ακούγονται ασταμάτητα κάθε Μεγάλο Σάββατο είναι και τα πτηνά.

Οι σκύλοι εξαφανίζονται σε δύο περιπτώσεις το βράδυ της Ανάστασης:

– Είτε είναι έξω βόλτα χωρίς λουρί και, ακούγοντας τους κρότους, τρέχουν να βρουν ένα ασφαλές μέρος για να κρυφτούν.

– Ζουν σε αυλές, κήπους ή μπαλκόνια και το σκάνε από το σπίτι για να βρουν μια κρυψώνα.

Τι αισθάνεται ο σκύλος όταν ακούει βεγγαλικά

Όπως έχουμε παρατηρήσει όσοι ζούμε με έναν σκύλο, εκείνος μπορεί να ξυπνήσει από το βαθύ του ύπνο με το παραμικρό και μάλιστα τρομαγμένος. Ο ξαφνικός και δυνατός ήχος από τα πυροτεχνήματα και τις κροτίδες, ακόμη κι αν έρχεται από χιλιόμετρα μακριά, θα του προκαλέσει φόβο και θα τον εκφράσει με διάφορους τρόπους, όπως:

– Θα αρχίσει να τρέχει μέσα στο σπίτι για να ψάξει μια κρυψώνα

– Θα κλαψουρίσει ή θα γαβγίσει

– Τρέμουλο

– Ανεξέλεγκτη ούρηση

– Ανορεξία

– Απροθυμία για παιχνίδι

Η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη, εάν τη στιγμή που θα αρχίσουν να ακούγονται οι κροτίδες, δεν έχουμε μεριμνήσει να φέρουμε τον πιστό μας φίλο μέσα. Τότε θα δούμε συμπεριφορές όπως:

– Να αρχίσει να σκάβει για να κρυφτεί ή να σκαρφαλώνει στην πόρτα και τον φράχτη για να ξεφύγει. Θα προσπαθήσει επίσης να μας ενημερώσει με κάθε τρόπο για να του ανοίξουμε την πόρτα και να τον αφήσουμε να μπει στο σπίτι.

– Είναι πιθανό να σκάσει κροτίδα την ώρα που είμαστε έξω βόλτα, αρκετά πριν την Ανάσταση. Τότε ο σκύλος θα αρχίσει να τραβάει, να είναι σε πανικό και θα πρέπει να τον ηρεμήσουμε και να τον γυρίσουμε αμέσως σπίτι. Αν τον έχουμε ελεύθερο, εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε μια στιγμή σαν κι αυτή, όπου θα σκάσει ένας δυνατός θόρυβος, είναι πολύ πιθανό να φοβηθεί και να φύγει μακριά.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον σκύλο μας

Είναι σχεδόν σίγουρο πως ήχοι από τις κροτίδες αρχίζουν να ακούγονται από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Το αποκορύφωμα είναι όσο πλησιάζουμε στο Μεγάλο Σάββατο και τη στιγμή της Ανάστασης. Για να κρατήσουμε τον σκύλο μας ασφαλή, θα πρέπει να κάνουμε τα εξής:



– Αν γνωρίζουμε ότι ο σκύλος μας είναι φοβικός και παθαίνει κρίσεις πανικού, φροντίζουμε να μένει κάποιος μαζί του και να τον καθησυχάζει. Σίγουρα θα νιώσει καλύτερα αν νιώθει και την ανθρώπινη παρουσία.

– Φοράμε στον σκύλο ταμπελάκι-ταυτότητα με τα στοιχεία μας επάνω.

– Βεβαιωνόμαστε ότι τα στοιχεία του τσιπ του σκύλου μας είναι ενημερωμένα, σε περίπτωση που έχουμε αλλάξει νούμερο τηλεφώνου ή διεύθυνση.

– Κρατάμε τον σκύλο εντός σπιτιού τις μέρες κοντά στην Ανάσταση.

– Μέσα στο σπίτι φτιάχνουμε μια ήσυχη γωνιά σε κάποιο δωμάτιο για να μπορεί να κρυφτεί, όταν νιώσει φόβο. Τοποθετούμε εκεί ένα μαλακό παιχνίδι, μια μεγάλη κουβέρτα για να κουκουλωθεί και να μην ακούει και ίσως ένα παιχνίδι για μάσημα έτσι ώστε να καταπραΰνει το άγχος του.

– Βάζουμε 1-2 πάνες στο σπίτι, γιατί μπορεί να ουρήσει από το φόβο του. Αν τον δούμε να το κάνει, δεν τον μαλώνουμε, γιατί είναι μια αντίδραση στα βεγγαλικά.

– Τον βγάζουμε σύντομες βόλτες αρκετά πριν την ώρα της Ανάστασης. Ασχολούμαστε λίγο περισσότερο μαζί του μέσα στο σπίτι, παίζοντας παιχνίδια που θα τον κάνουν να βγάλει την ενέργειά του.

Όλοι μας γνωρίζουμε τον σκύλο μας καλύτερα από τον καθένα. Ξέρουμε τι τον φοβίζει και πώς αντιδράει. Ακόμη κι αν δεν έχει έντονες αντιδράσεις στα βεγγαλικά και τις κροτίδες, δεν εφησυχάζουμε, αλλά βλέπουμε διακριτικά τη συμπεριφορά του.

