Συστάσεις προς τις τοπικές Αρχές ώστε να προχωρήσουν στη λήψη προληπτικών μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, εξέδωσε το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα δηλώνει ικανοποίηση, που μετά από τις σχετικές συστάσεις που έδωσε στο Δήμο Αραδίππου, όπως σημειώνει, ο τελευταίος προχωρεί σε κατασκευή τροχόλουτρων.

Η ανακοίνωση συνεχίζει:

Σε συνέχεια της πρακτικής που ακολουθήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας στην περίπτωση του Δήμου Αραδίππου, το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε γραπτές συστάσεις προς τις Τοπικές Αρχές ώστε να προχωρήσουν στη λήψη προληπτικών μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Γεωργίας, προς ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων μέτρων βιοασφάλειας που οφείλουν να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι.

Επιπρόσθετα το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε σχετική επιστολή προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχα προληπτικά μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές που είναι υπό τη δική τους ευθύνη.

Στις εν λόγω οδηγίες αναφέρεται ότι σε κάθε κτηνοτροφική περιοχή θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημεία, δεξαμενή (τροχόλουτρο) ή αυτοματοποιημένο σύστημα, ένα στην είσοδο και ένα στην έξοδο κάθε περιοχής. Σε περίπτωση όπου σε κτηνοτροφική περιοχή υπάρχουν περισσότερα σημεία εισόδου τότε αυτά θα πρέπει να κλείσουν ούτως ώστε η είσοδος να γίνεται από τα σημεία απολύμανσης.

Σε όλες τις Τοπικές Αρχές έχουν σταλθεί προδιαγραφές κατασκευής των τροχόλουτρων το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από το ΥΓΑΑΠ.