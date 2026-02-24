Νέα αντίδραση της Παραολυμπιακής Επιτροπής Κύπρου για βίντεο του Φειδία Παναγιώτου. Ουδέποτε, αναφέρει, έδωσε άδεια, έγκριση ή οποιαδήποτε μορφή συγκατάθεσης για τη χρήση του λογοτύπου της σε συγκεκριμένο βίντεο του Ευρωβουλευτή που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τους παραθλητές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η χρήση του εμβλήματός της, σημειώνει η Επιτροπή, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και χωρίς επίσημη εξουσιοδότηση αποτελεί αυθαίρετη και μη αποδεκτή ενέργεια, η οποία δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις περί συνεργασίας ή θεσμικής στήριξης.

Τονίζεται περαιτέρω πως η Επιτροπή λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμική σοβαρότητα και απόλυτο σεβασμό προς τους αθλητές, τους χορηγούς και την κοινωνία και πως οποιαδήποτε δημόσια αναφορά, συνεργασία ή χρήση του λογοτύπου της προϋποθέτει επίσημη διαδικασία έγκρισης.

Η Επιτροπή καλεί τους υπεύθυνους του συγκεκριμένου περιεχομένου να αποσύρουν άμεσα το λογότυπο της Επιτροπής από το βίντεο και να προχωρήσουν σε δημόσια διευκρίνιση ότι δεν υφίσταται καμία συνεργασία ή έγκριση από την Παραολυμπιακή Επιτροπή Κύπρου.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

«Η προστασία της θεσμικής μας υπόστασης και του κύρους του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη», αναφέρει η Επιτροπή και καταλήγει σημειώνοντας πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις της.

ΚΥΠΕ